La justicia ecuatoriana asegura que Byron Castillo es un compatriota más, pero existen antecedentes en los que futbolistas han sido investigados y pagaron las consecuencias de adulterar documentación (de lo que el TAS señaló a Castillo por la información falsa en su pasaporte ecuatoriano auténtico). Uno de estos episodios es el de Carlos Moreno Romaña, quien hoy con 31 años vive un gran momento en el fútbol colombiano, su país.

Fue tres veces campeón con Emelec (2014, 2015 y 2017) , pero recién en diciembre de 2017 la investigación del exdirigente de la FEF, Galo Sánchez se dio a conocer y lo castigó con seis meses de suspensión. No fue fácil para el jugador y tomó la decisión de decir la verdad, regresar a su país y empezar de cero.

"Estoy muy bien gracias a Dios, el haber estado en el fútbol ecuatoriano me abrió muchas puertas en Colombia. Hoy estoy en Independiente Santa Fe, en un muy buen equipo incluso con el profesor Alfredo Arias con quien compartí en Emelec, estamos haciendo una buena dupla, estamos en finales, punteando el grupo en el que estamos. Todo ha sido para bien, tengo en un buen presente, sí fue duro cuando vine, pero era mejor así", empieza explicando a EXPRESO.

Admitió que regresar a Colombia no fue sencillo, pero era un paso que tenía que dar. "Sí fue muy triste para mí, dejar los amigos que había hecho yo en Emelec había cumplido 3 años y medio. (Robert) Burbano, (Osbaldo) Lastra, (Jorge) Guagua todos me apoyaban, pero estaban atados de brazos, el mismo Nassib (Neme), (José) Chamorro me respaldaban, pero no podían hacer nada y todo dependía de mí. Entendía que ellos no podían hacer más, con mucha resignación tuve que asumir el riesgo, que ya no iba a poder seguir con ellos, con mucha lástima. El profe Arias no podía hacer nada tampoco. Tocó regresarme, con mucha resignación y continuar acá, sabía que iba a ser difícil pero hoy estoy en un punto de mi carrera que sé que fue lo mejor que hice".

Carlos Moreno fichó esta temporada por el Independiente Santa Fe, antes estuvo en el Atlético Huila y en el Real Cartagena de Colombia. Cortesía

Cuenta cómo fue sincerarse y en qué se aferró para pasar esta página. "Sí claro (decidió sincerarse), en la FEF en realidad no me querían sancionar, me veían buen prospecto, buena persona, pero debían hacerlo porque esas eran las leyes. Lo acepté como tenía que aceptarlo, lastimosamente no pude nacionalizarme porque quería seguir jugando en Ecuador. Se dieron las cosas me tocó regresar al país, empezar de cero y ha sido una buena experiencia ante todo".

"Indiscutiblemente la familia es muy importante en estos casos, me di cuenta que había perdido mucho pero también gané porque la tranquilidad no tiene precio. Entonces decidí dejar muchas cosas que había ganado, pero me aferré a mi familia a estar en paz, ver la vida de otra manera, el regreso al país no fue nada fácil porque empecé de cero y ahorita las cosas están saliendo mucho mejor", sostiene. De hecho, fue estelar en la última victoria de su club 2-0 ante el Deportivo Pereira.

Al preguntarle por el caso de Byron Castillo sintió mucha empatía y recuerda esa nostalgia que vivía. Además, no se lo desea a nadie. "La situación de Byron es muy tensa muy complicada, desde el punto de vista que yo lo viví es muy difícil porque uno de tanto pensar y tantas angustias, sea o no verdad, requiere de un desgaste mental que quizás no le deje enfocarse en su objetivo, su nuevo club y que piensa que por culpa de él, un país pueda sufrir las consecuencias de lo que pasó. No puedo hablar de que sea real, pero sé que, si lo hizo él o fue influenciado por otras personas, lo hizo desde la motivación de ayudar a su familia de la misma manera que yo lo hice, porque nadie te da recursos para salir adelante de una u otra forma tienes que buscar como solventar y sacar a tu familia adelante".

"El tema ha sido muy fuerte, he visto algunos videos en los que le ha pegado esto muy duro, pero es una situación muy compleja, me imagino lo que está viviendo porque yo lo viví, la angustia que pasé y por esto decidí regresar a mi país y sí, pasar la página porque una situación de estas no se la deseo a nadie".