Tema Byron Castillo preocupa a la FEF

Cuando se hizo público el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y señaló a Byron Castillo como nacido en Colombia, encendió alarmas alrededor de su convocatoria para el Mundial, pero cuando el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue enfático en que es una situación que “preocupa” al ente, estas incrementaron el ruido de la incertidumbre a tan solo 10 días del debut contra Qatar en el estadio Al Bayt.

Si bien Manzur declaró que “quien decide si debe ser convocado o no es Alfaro”, también agregó que “lo que la Ecuatoriana hará es hacer las consultas necesarias de que no estamos cometiendo ningún riesgo”, en entrevista con Directv.

“Esta sanción que nos imponen por, en teoría, utilizar un documento con información que es falsa, entiéndase el lugar de nacimiento, sí nos preocupa y como nos preocupa tenemos que estar seguros para no correr riesgos y tenemos hasta el lunes (último día para oficializar la nómina)”, manifestó Manzur.

Manzur está en total desacuerdo con la resolución del TAS. “Yo los dejo de año, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo dejo de año. No tiene sentido una resolución así, pero no puedo asegurar que mañana no vamos a tener problemas y por eso las consultas”.

El jurista deportivo Oswaldo Paz y Miño cree que la FEF tomaría un riesgo innecesario, ya que pueden tomarse acciones legales por los rivales.

“Si juega existe la posibilidad que los rivales a los que ganemos o empatemos puedan impugnar. El TAS está advirtiendo que hay irregularidades en su documentación. Por sentido común no se lo debería llevar”, detalla.

Paz y Miño también enfatiza en que “el tema no va solo en lo deportivo” y “lo que preocupa es la inconsistencia en su documentación. Esto debería ser materia de preocupación para el fútbol ecuatoriano y de las autoridades de la Fiscalía”.

No se puede poner en riesgo al país en el Mundial por un tema en el que hay muchas dudas y que podría acarrear problemas. Galo Sánchez, exdirigente de la FEF.

Galo Sánchez, quien formó parte de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), piensa que el fallo del TAS fue leve considerando lo complejo del asunto.

“La FIFA no puede meterse en resoluciones de países, por eso no iba a pasar nada en las denuncias de Chile en ese organismo. En el TAS sí, porque es juzgado. Para ellos hay incongruencias en la nacionalidad del jugador y eso es algo muy grave. No se puede poner en riesgo al país en el Mundial. Podría acarrear problemas posteriores”, aseguró Sánchez.

La entrega del laudo (argumentos de la resolución del TAS) puede tardar semanas o meses, y el próximo movimiento de la FEF es “pedir la anulación del fallo ante el Tribunal Federal Suizo, alegando que el TAS no tiene competencia para determinar la nacionalidad de Castillo. Es un proceso extenso y costoso”, señaló el jurista deportivo Celso Vásconez. SDP-RVF-GZO