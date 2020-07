Carlos Manzur: "El problema de la FEF es político y económico"

Carlos Manzur (c) se refirió al conflicto que vive la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Carlos Manzur rompió el silencio y dio luces de los motivos que, a su parecer, desembocaron en la pugna de poderes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) entre Jaime Estrada y Francisco Egas, quienes reclaman la presidencia de dicho organismo.

"El tema real es que creo que son razones que no son las que han dicho (las del conflicto), son políticas y económicas. Estrada necesita cobrar la plata que la federación le debe al Manta (su club) y a lo largo de este año no se les ha pagado", afirmó Manzur, en diálogo con radio Huancavilca.

Manzur, vocal de la FEF detalló la forma cómo se desarrolló el conflicto. "Todo comenzó cuando se trató el tema de la deuda con el Manta. Francisco (Egas) le estaba explicando a Jaime (Estrada) que no se podía hacerlo, se comenzó a caldear el ambiente. Después el vicepresidente sacó un papelito delineando cómo debían quedar las comisiones, luego ‘Cachorro’ (Carlos Galarza) quiso hacer cambios y dijo que a los árbitros había que apretarlos y luego votaron, dejándolo como presidente de esa comisión. Después alguien dijo que yo les estaba manipulando, uno me dijo ‘a mí nadie me maneja’ y yo aseveré que si eso habían considerado yo pedía disculpas a quien sea necesario”.

Al consultarle el motivo por el que considera que hay razones políticas, Manzur planteó el siguiente escenario.

"¿Políticas? Creo que Estrada quiere ser presidente. Yo pregunto ¿Si nosotros pagábamos el millón de dólares que la federación le debe al Manta en este año, donde hemos recortado a todo el mundo y no había dinero? ¡Igual nos botaban! Nos metían presos. Lo que le ha dicho Francisco es que no hay como pagar, que veamos como se va caminando y eso no le cayó bien a Jaime, lo sé porque fui parte de las discusiones", concluyó.