Un nuevo enfrentamiento se vivió entre las dos instituciones que manejan el fútbol nacional.

Madelen Riera: "Cumplo un sueño al llegar a Barcelona" Leer más

Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), señaló que la LigaPro debe mantener su autonomía, pero que puede aprovechar de mejor manera los recursos que genera. “La LigaPro podría funcionar en nuestro edificio y ahí habría un ahorro”, manifestó Manzur a radio La Red.

Agregó que espera que los clubes lleguen a un acuerdo con GolTV sobre el pago de los derechos televisivos.

Esto provocó la respuesta de Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, mediante su cuenta de Twitter. “LigaPro genera autónomamente millones de dólares en ingresos, pero el problema es el arriendo de una oficina moderna e independiente. ¿En serio? ¿Con eso resolvemos todo? No disfracemos las cosas”, publicó.

Acotó que “Carlitos es mi pana, pero está equivocado. Debe ir a trabajar por la FEF (para eso fue elegido), producir, no estar en medios de comunicación todos los días. No se puede vivir únicamente del dinero que regala Conmebol. Por eso hay tiempo para criticar a otros, hay que producir”.

Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF, emitió criterios sobre el funcionamiento de la LigaPro ARCHIVO / EXPRESO

Mario Pineida ya se muestra con el Fluminense Leer más

Otro punto problemático fue el anuncio de Manzur de dar un cupo a Copa Libertadores o Sudamericana, al campeón de la Copa Ecuador, que se retoma este año.

“En el tema económico hay muy buen premio, en el deportivo, estamos analizando si se les da al Ecuador 4 de la Copa Libertadores, o podría ser un cupo en Copa Sudamericana”, indicó el directivo de la FEF.

Ante esto, Loor mencionó que “hacen, deshacen. Dan cupos, quitan cupos. No consultan a nadie, increíble. Se aprobará esto en un Congreso o será a puerta cerrada. Los clubes estarán de acuerdo en ceder cupos? Ya pues, ya estuvo bueno. Yo no me meto en nada de la FEF. Pero al revés es imposible aparentemente”.