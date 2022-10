Carlos Luis Torres Briones es un socio que se siente “frustrado” con el presente de Emelec y eso lo motivó a buscar uno más grande, como su eslogan reza. Dice que le dará voz a los socios y hasta un lugar en el directorio del club para involucrarse en decisiones. Además, asegura que respetará contratos de jugadores, pero que quienes definirán la continuidad de algunos será el director deportivo y el entrenador. Su gran sueño es un torneo internacional.

- ¿Por qué ser presidente de Emelec?

-Por el amor al equipo. Pero nace por la frustración de que en más de dos años el equipo no gana nada, quedamos eliminados en Copa Sudamericana y el poco fútbol que veíamos nos generaba eso y junto al amor que le tenemos al club un grupo de socios nos reunimos y pensamos qué podemos hacer por Emelec y sale la idea de este proyecto. ¿Por qué ser presidente de Emelec? Porque queremos hacerlo más grande y que la historia nos juzgue por aportar en todos los ámbitos, no solo en la parte deportiva, sino en la administrativa.

- ¿Cuánto es el presupuesto con el que arrancará su gestión?

-Esperamos arrancar con el mismo presupuesto que Emelec inició este año, entre los 14 y 15 millones de dólares. No queremos disminuirlo bajo ningún concepto y esperamos aumentarlo en un porcentaje importante, pero va a depender de unos factores, cómo está el club financieramente. Si hay temas urgentes. Yo puedo decir que vamos con tanta cantidad, pero entramos y hay que pagar ciertas cosas que no sabíamos.

- ¿Cuáles serán sus aliados estratégicos?

- Porto da Luz, que es un puerto deportivo de lujo europeo, multimillonario que está abriendo operaciones en Panamá para América. La Fabril, hemos conversado con ellos y está entre las 15 mejores empresas en el país, ninguna empresa ecuatoriana, actual en el club, está al nivel de La Fabril. La que mejor tenemos está en el puesto 150. Ellos van a darnos dos marcas, una para la inferiores y otra para el fútbol femenino, a la que queremos regresar a la Serie A. Está Riviera , la marca de tv número del país en ventas. Se suma una aseguradora, Sweaden, que va a dar múltiples beneficios para socios e inyectar un valor importante de dinero para el club. También Comercial Puruha, una empresa quiteña del sector de construcción que será sponsor de formativas para darle alimentación a los chicos, fundamental para su formación. Tenemos a Intelligent Nutritition y Mazzaro construcciones para adecuaciones del estadio, club deportivo, se me escapa un par, pero son los principales. Son empresas del primer nivel y pensamos en toda la institución.

- ¿Cuántos de los jugadores se quedarán en el club, o respetará los contratos actuales?

-Hay jugadores que son necesarios y hay jugadores que deben dar un paso al costado, hay que evaluarlos con los contratos. En extranjeros, Sebastián Rodríguez es un elemento fundamental, y aunque aseguran que nosotros habíamos dicho que lo iban a vender, es el extranjero que más ha cumplido en los últimos años. Diego García, a pesar de los pocos partidos, ha demostrado dotes que hay que pulir. Hay jugadores que cumplen contrato este año y veremos quiénes valen la pena que sigan y quiénes no. Los evaluaremos con el gerente deportivo y entrenador, si se queda o no.

- ¿Teme que estas elecciones sean con padrón abierto y que sucedan situaciones sospechosas?

-Todo puede pasar en el camino, pero los temores los reviertes tratando de cubrirte y generando seguridad con lo que tienes que hacer. Fedeguayas ha armado estas elecciones en un marco de transparencia bastante adecuado, un tribunal electoral con socios del club. Cada mesa tendrá un veedor de cada lista.

- ¿Quién será el DT de Torres?

-Hemos conversado con cuatro. Todos extranjeros y uno que está en el fútbol nacional. Hablamos con sus empresarios y quieren venir al club, porque eso es fundamental, que sientan y sepan qué es Emelec. La decisión dependerá de cuando estemos sentados, es ahí cuando podremos negociar, firmar un acuerdo y contrato, lo haremos. Son técnicos de primer nivel y con resultados comprobados. Algunos hasta con experiencia en selecciones.

- ¿Cómo le gustaría que juegue Emelec en su gestión?

-Creo que hay tres características fundamentales para nosotros: que sepa reforzarse de atrás hacia adelante, un técnico que juegue muy ofensivo, que sea protagonista, que ataque, que tenga ese juego bonito que nos acostumbra Emelec. Y la tercera, es que mire hacia la reserva para promover nuestros jugadores.

Torres le dará voz a los socios y hasta incluirá una comisión de ellos en el directorio del club. CARLOS KLINGER / EXPRESO

- ¿Tiene un as bajo la manga para estas elecciones y terminar de convencer a los socios?

-Tenemos uno, dos, tres ases bajo la manga y vamos a lanzar algunas sorpresas. Ojalá nos den los tiempos para lanzarlos, sino nos lo mantendremos y no lanzaremos sorpresas, porque no queremos decir algo y después que nos digan que mentimos. Veremos cómo surge todo en estos días. Puede ser jugador o puede ser técnico.

- Hay algo que han reclamado los socios, y son las asambleas anuales. ¿Usted sí se encargará de que se realicen año a año?

-Vamos a manejarnos como lo dicen los estatutos. Es obligación todos los años, los primeros tres meses del año, llamar una asamblea de socios donde rendiremos cuentas lo que viene pasando en el club y haremos la asambleas extraordinarios que sean necesarias cuando haya una suma importante de dinero, transferencia importante que debamos rendir cuentas. Nuestros estados financiero, una vez mostrados a las asambleas y luego lo colgaremos en nuestras plataformas de comunicación al hincha, periodistas, todos. Queremos promover que en la primera asamblea de socios, que será posterior a la auditoria que haremos de entrada para decirles cómo estamos recibiendo el club y ahí nombraremos la comisión de socios, que será un ente adscrito con independencia que tendrá participación en el directorio que será la voz del socio y ser voceros en el directorio y portavoces ante los socios.

- En esa dinámica, ¿estos socios serán parte de negociaciones y fichajes?

-Van a ser voz para requerimientos de los socios y voz dinámica de algunas decisiones que podemos tomar cierta decisiones de la directiva, para no esperar una asamblea. A la hora de un fichaje, la voz la tendrá en primera instancia el técnico y gerente deportivo y luego pasa al directorio por al parte económica. Zapatero a su zapato.

- ¿Qué sensaciones le deja este Emelec 2022?

-Nos queda debiendo. Creo que como emelecista, hablándote como hincha, me deja un sinsabor porque íbamos al estadio con la fe de que ojalá ganemos, ya no íbamos con la confianza de ganamos. A veces ganábamos y no jugábamos bonito y hay que recuperar eso. Que si perdemos salgamos contentos por perder porque jugamos bien, en eso Emelec nos quedó debiendo este año.

- ¿Su principal sueño como presidente de Emelec?

-Vernos con una copa internacional, me identifico mucho con eso, ojalá en nuestro período logremos hacerlo, sería la mayor satisfacción para el club, para mí y mis hijos.

- ¿Qué opina de todo lo que ha pasado alrededor de las elecciones?

-No estuvimos de acuerdo con lo que han hecho, pero nos hemos mantenido expectantes. No queriendo pelear, criticamos lo que sucedió porque siempre estaremos en pro de la institucionalidad del club. Se le ha metido la mano a la justicia y hoy las elecciones las hace Fedeguayas, que no le compete, lo que nos toca es acatar.

Si usted no llega a la presidencia, ¿teme por el futuro de Emelec?

-Más allá de temer, creo que estas elecciones nos deja un mensaje. Desde el punto de vista lo que no puede pasar, el emelecismo se ha fragmentado por actores que atacan y dicen una u otra cosa, a nosotros nos atacan muchísimo. Pero ante eso no respondemos, nos dedicamos a hacer lo nuestro. Una vez que ganemos las elecciones o quien sea que gane, hay que apoyar esa gestión para hacer un Emelec más grande.