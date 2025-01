Carlos 'Columbo' Mendoza, de jugar con Maradona a gerente del Deportivo Quito

Llegó a Deportivo Quito para jugar por tres temporadas (de 1986 a 1989), sin imaginar que se iba a convertir en uno de sus fieles hinchas y a terminar viviendo en este país. El amor del argentino Carlos ‘Columbo’ Mendoza se fortaleció por el trato familiar que recibió de sus directivos e hinchas en su etapa de jugador.

Liga de Quito: Alejandro Cabeza será albo en la temporada 2025 Leer más

El exvolante ofensivo, quien llegó a jugar con Diego Armando Maradona y la selección albiceleste en el Mundial juvenil de 1981, decidió dejar todo para quedarse en Ecuador, echar raíces y emprender ahora uno de los que considera sus mayores retos: desempeñarse en el cargo de gerente de la institución Chulla, pues sus colores que se le metieron al corazón y hoy pretende sacar a flote desde la Segunda Categoría.

En un diálogo con EXPRESO, recuerda sus mejores momentos en el Rey de los Deportes, desde que llegó país a reforzar al Quito en 1986, hasta que en 1990 pasó a Emelec, luego por Valdez SC (1991), para finalmente cerrar su ciclo vistiendo la camiseta de Aucas en 1992.

Dice que las temporadas (1986, 1988 y 1989) que vivió con los Azulgranas generaron un especial cariño y agradecimiento. “Fue el club que me vio nacer en Ecuador y por eso es mi casa, incluso soy un hincha más”, mencionó.

La memoria imborrable

Mendoza (i) en su paso por el Deportivo Quito, con Juan Carlos de Lima, en 1986. Archivo

Lo que más recuerda de su paso como futbolista es la forma en la que Deportivo Quito perdió el título ante Barcelona en 1989, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo repetir el partido que no terminó oficialmente y que los quiteños ganaron 1-0, pero por invasión de los aficionados al campo del Atahualpa no se dio por finalizado.

Barcelona SC: Arqueros, una relación tóxica de toda la vida Leer más

“Para mí fue un campeonato que nos sacaron de las manos, pero bueno así es el fútbol. Realmente peleábamos nosotros con un escarbadientes y los otros con ametralladora, entonces no podías pelear en ese tiempo contra Barcelona”, rememoró.

Ese resentimiento hacia los canarios generó que Mendoza rechace en 1990 una importante propuesta de los canarios.

“Barcelona me estaba ofreciendo un contrato por mucha plata y les dije que no. Finalmente me fui por la mitad de ese dinero a Emelec”, expresó.

Con la camiseta de Emelec, donde hasta hace poco dirigió la Sub-19, en la que promovió al primer equipo a jugadores como Diogo Bagüí, Elkin Muñoz, Kevin Mina, entre otros, también vivió una etapa importante de su carrera.

Pese a cambiar de camiseta, Columbo, quienes llamado así por su parecido con un actor de una serie televisión de finales de los años 80, mantuvo el cariño de los hinchas porque “ellos sabían que no me fui a un equipo que tenía rivalidad con el Quito”, mencionó.

El ansiado ascenso

En esta temporada Deportivo Quito cumplirá 10 años fuera de la Primera A de Ecuador, de los cuales nueve ha pasado en Segunda Categoría. “Este año tiene que ser el del ascenso”, dice.

“El equipo está mucho tiempo en una situación que no merece”, precisó el ahora flamante gerente deportivo.

Siga leyendo: (Felipe Caicedo en Barcelona SC: Día que debutará con la camiseta amarilla)

Para eso y desde su función, Mendoza, quien nació en Santa Fe (Argentina) el 13 de enero de 1962, trabajará para buscar el ansiado ascenso y también trabajar en las formativas para sacar promover juveniles.

“Hace años que el Quito era una cantera inagotable de jugadores. De ahí salieron estelares como (Álex) Aguinaga, los Cubero (Fabián y Eduardo), José ‘Maradona’ Ordóñez, Gabriel Yépez, entre tantos otros y ahora no lo es. Entonces queremos recuperar eso para que tenga su propio patrimonio”, aseguró Mendoza.

Esperanza en la Serie C

Carapaz se baja del Campeonato Nacional de Ruta Leer más

Una de las formas en las que la escuadra de la Plaza del Teatro podría empezar su retorno sería la conformación de la Serie C o Primera C, que vendría a ser una categoría antesala de la Serie B.

“Es una categoría que se debe dar, porque 244 equipos en Segunda Categoría es una barbaridad y un gastadero de plata increíble. Está tercera división ayudaría a descongestionar un poco a la Segunda, es algo que ya existe en otros países”, analizó el argentino.

En el mismo lugar en el que se enfundaba el uniforme de entrenamiento de los Chullas hace 35 años, Mendoza intenta aportar para que el equipo de sus amores retorne al protagonismo del balompié nacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!