Barcelona SC: Arqueros, una relación tóxica de toda la vida

Al final con ellos termina siendo una relación amor-odio. Lo de Barcelona y sus arqueros no es nada nuevo, pues varios nombres insignes han pasado de ser de ‘Ídolos’ a tener que salir abruptamente, sin una explicación, o por disputas con los dirigentes de turno.

Dicho esto, lo que le está sucediendo con Javier Burrai no es novedad. En los 90’ ya le pasó a Carlos Luis Morales, quien era líder y capitán del equipo.

En 2006, la historia se repitió con José Francisco Cevallos, cuando salió presuntamente por su edad, y no daba más. Pero el tiempo demostró lo contrario: se fue en 2007 al Deportivo Azogues y el 2008 ‘Cevallitos’ terminó tapando penales en el Maracaná y fue campeón con Liga de Quito de la Libertadores.

José Cevallos fue arquero y presidente de Barcelona. Jonathan Cuje

Arqueros, es una historia repetida en Barcelona

Sumándose a esa lista aparece en 2019 Máximo Banguera, con quien parecía todo ‘miel sobre hojuelas’; sin embargo en el 2020 la sorpresa fue que el golero no iba más en el arco torero.

Ya para 2020, Javier Burrai logró ser campeón con Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante Liga de Quito, logrando un echo histórico al taparle un penal al colombiano Cristian Martínez Borja. Hoy, en 2024, ese amor termina.

Consultado por EXPRESO, José Francisco Cevallos confirma la relación amor-odio del Ídolo con sus porteros. Cuenta que se crió en Barcelona, fue su figura, pero que tuvo que salir cuando le dijeron que “ya no servía”. Tiempo después Pepe Pancho llegó a su presidente de la institución en 2016, por lo que es voz autorizada para hablar del tema.

“El arco de Barcelona, por años y por historia, casi siempre ha tenido un referente allí como jugador y capitán, algo que se lo gana con mucho esfuerzo y sacrificio. Personalmente creo que es reconocimiento de la hinchada, de sus compañeros, de los dirigentes y de todo el entorno del club”, dice el expresidente y ahora periodista profesional.

Banguera con una de las dos copas que ganó con Barcelona en 2012 y 2016. Archivo

Sin embargo, para Cevallos, el tener un protagonismo en el arco, puede desgastar la relación entre dirigentes y el jugador.

Cevallos habla de cuando el jugador tiende a sufrir un bajón: “Sabemos que el futbolista tiene su vida útil y tiempo determinado, pero hay formas de encaminar una salida. Yo no estoy de acuerdo cuando se toman este tipo de decisiones abruptas en el tema de la salida de un referente”, dice tajante Cevallos.

Y es que las salida de Morales, Cevallos, Banguera y Burrai han sido sorpresivas, y coincidentemente parecidas.

“A veces poniéndose de acuerdo en la parte económica, hay que dejar que estos líderes tomen la decisión de dar un paso al costado, sabiendo que ya el tiempo, cuando uno es consciente, pasa, y vienen otros mejores. Pese a ello a veces uno que otro directivo actúa así, de manera unilateral, pero no es la institución”, replica Pepe Pancho, quien manifiesta que por experiencia propia, entendió que quien lo saca no es Barcelona, sino la persona que actúa como dirigente. “Después con el tiempo, con los años, uno lo entiende. No es la institución, no es la hinchada, es una u otra persona que hace que uno salga a veces por la puerta de atrás como jugador”, expresa el exarquero.

Hernán Galíndez o Pedro Ortiz por Burrai

José Francisco hace énfasis en que el fútbol, y en especial en Barcelona, “no se valora cuando se dan años de esfuerzo y sacrificio, de jugar lesionado o infiltrado; de poner todo para conseguir los objetivos del club”.

Pedro Ortiz renovó con el Club Sport Emelec hasta el 2026 Emelec

Hoy Burrai es el siguiente en la lista de arqueros insignes con salida abrupta. José Francisco se atreve a dar un nombre de posible reemplazo: Hernán Galíndez. “Me hubiera gustado que sea él quien vaya en ese lugar. Es un arquero que está pasando un extraordinario momento en Huracán, pero sobre todo en la selección. Ya de los nacionales creo que podría dársele una opción a Pedro Ortiz. ¿Por qué no pensar que Pedro, uno de los mejores arqueros?”, remató.

Morales, Cevallos, Banguera y ahora Burrai repiten un patrón turbulento en el fin de su relación con el equipo. ¿Quién sigue en la lista?

