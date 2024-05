Carlo Ancelotti revela la dieta previa a la final de Champions: ¿Qué comerá?

Tiene la receta ganadora. El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló su rutina previo a la final de la Champions League cuando su equipo enfrente a Borussia Dortmund: comer brócoli, salmón y pasta e intentará dormir una hora de siesta.

El estratega italiano (64 años), máximo ganador del torneo de clubes más importante de Europa y del mundo con 4, reconoció que antes de las grandes citas no hace nada en particular. En Wembley (Londres), escenario que albergará la final de Champions el sábado 1 de junio a las 14:00, no será la excepción.

“Tengo mi rutina y es la que voy a seguir, nada especial, un poco de superstición tengo, es bastante normal porque no tenerla conlleva mala suerte. Lo vamos a disfrutar, somos conscientes de que hemos hecho algo bueno esta temporada y tenemos que meter la cereza al pastel”.

El éxito de Ancelotti va más allá de sus virtudes tácticas dentro del campo de juego. También resalta la parte psicólogica y las buenas costumbres que ha desarrollado en sus 29 años como entrenador, desde se debut en 1995.

“Brócoli, salmón y pasta es lo que voy a comer. Después una hora de siesta, si soy capaz, y después todos los pensamientos del partido. Antes de la charla el corazón empieza a subir, llega hasta 110 o 120 pulsaciones por minuto. Se queda ahí hasta que empieza el partido que el corazón vuelve a su ritmo normal”, reconoció.

Ancelotti destacó la relación especial de Real Madrid con la Champions. El club blanco es el máximo vencedor de esta competición con 14 coronas. Ante Dortmund el DT madridista anhela levantar la 15.

“Este club es tan especial en esta competición porque el club ha creado su historia con esta competición. La historia del Real Madrid nace en los años 50 con la Copa de Europa y para todo los madridistas, incluidos nosotros, que lo somos como aficionados, es algo especial. Es una competición en la que estás más concentrado y focalizado”, sentenció.

