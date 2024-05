Vinícius firma ganar la Champions, Copa América y ¿el Balón de Oro?

El brasileño Vinícius Junior dio prioridad a los éxitos colectivos a lo individual, al indicar que firma ganar la Champions League con Real Madrid y la Copa América con Brasil “y el Balón de Oro para Toni Kroos”. Además, deseó un gol de Jude Bellingham en la final de Wembley ante Borussia Dortmund.

“Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada. Él entiende que estemos tristes por su decisión”, aseguró ayer en la zona mixta del día de puertas abiertas del Real Madrid a los medios de comunicación.

“Es un premio muy bonito porque trabajas todos los años de tu vida para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo, jugar contra los mejores y para este club tan grande. Tenemos que pensar en la final y luego veremos quién va a ganar el Balón de Oro”, añadió.

Vinícius desea repetir como goleador en una final, como la que dio en París la última Champions a Real Madrid, ante Liverpool, y bromeó con ser el mejor por lo que le dicen sus compañeros a menudo.

A un partido de cerrar la temporada, el delantero brasileño hizo balance del primer curso en el que sufrió más de una lesión antes de acabar en su mejor momento.

“El inicio fue muy complicado por las lesiones y por todo lo que pasé. Pero de lo malo hay que sacar lo bueno y la lesión me hizo mejor jugador porque tuve tiempo de entrenar y ver los partidos. Tuve tiempo para mí. Fue una temporada complicada, pero preparé mi cabeza para estar en mi mejor versión en el segundo tramo. Me he preparado bien y siento que estoy en mi mejor versión”, afirmó.

Vinícius ya se alista para comandar la ofensiva madridista cuando este sábado 1 de mayo, desde las 14:00, Real Madrid y Borussia Dortmund definan al mejor equipo de Europa en la final de Champions League. El duelo a partido único se jugará en el mítico Wembley, de Londres, con una capacidad para 90.000 espectadores.

