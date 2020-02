Carapaz continúa sin atención de la Secretaría

Hace diez días, el campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz, hizo una crítica pública a la Secretaría del Deporte porque dicha entidad todavía no ha confirmado la participación de la Locomotora del Carchi en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ayer, el ciclista reiteró que todavía vive en la incertidumbre acerca de su primera participación en unas Olimpiadas. Para esta cita, Ecuador tendrá dos cupos, uno para la prueba de ruta y otro para contrarreloj, en gran parte gracias a lo que consiguió Carapaz el año pasado, en la competencia italiana que otorga puntos por la Unión Internacional de Ciclismo.

“Es la primera vez que Ecuador consigue un cupo en ambas categorías, es algo histórico. Y todo esto ha sido por los logros que Ecuador ha alcanzado a nivel deportivo”, comentó.

Han pasado 10 días desde la queja pública y esta vez Carapaz volvió a hablar sobre sus dudas y críticas con respecto a la organización en la víspera de los Juegos Olímpicos, sobre todo, según manifestó, porque no ha habido ningún delegado de la Secretaría del Deporte, liderada por Andrea Sotomayor, que se haya comunicado con él para anunciarle el avance del proceso de selección.

Richard Carapaz luego de ganar el Giro de Italia. Archivo

Esta misma entidad se sumó a los festejos por el Giro de Italia e incluso Carapaz fue homenajeado en Carondelet por el presidente Lenín Moreno.

“Este es un tema muy complejo que ya pasa de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y que tiene que ver con la Secretaría del Deporte, ya que es desde ahí de donde debería venir el acercamiento. Los Juegos Olímpicos son un evento muy importante y parece que no se lo está tomando de tal manera. Así como no hay acercamiento debería haber una planificación, porque uno no va a unos Juegos Olímpicos porque le toca”, sentenció el vigente campeón del Giro de Italia.

En ese aspecto, el carchense cuestionó el trabajo de planificación para conformar a las delegaciones deportivas que representarán a Ecuador en Tokio 2020. Según comentó, el único acercamiento que mantuvo fue por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

“Lo único que me dijeron fue que la idea es que yo participe en los Juegos, pero eso fue del presidente de la Ecuatoriana de Ciclismo y es la Secretaría la que debería determinar eso. No se sabe nada, si hay presupuesto o no, si vamos a participar o no... Y no lo digo por mí como persona, sino como país”, comentó.

Eduardo González, subsecretario de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte, aclaró cómo se desarrolla el proceso de selección para despejar las dudas. “Ninguno de los 206 países que participarán en Tokio tienen definido al equipo con el que participarán en los Juegos Olímpicos”.

Por otro lado, indicó que hasta el 10 de abril los comités olímpicos de cada país pueden presentar su denominada lista larga, en la que figuran los deportistas que pueden ser elegibles para representar a sus selecciones. La confirmación de la lista definitiva será el 1 de julio, pero hasta el 26 de ese mes se pueden realizar modificaciones en cuanto a sus deportistas elegidos, indicó González.

Juan Carlos Bosmediano, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, informó que Carapaz y Jonathan Narváez forman parte de dicha lista de elegibles para las Olimpiadas y admitió que hubo “un error de comunicación” entre el ciclista y la Federación. “Las notificaciones las recibirán por parte de la Federación y de sus equipos”, indicó.

Un sueño cumplido en Carchi

Carapaz tuvo la iniciativa de crear su club de ciclismo el año pasado, pero a falta de apoyo económico este sueño se tardó en cristalizarse. Ayer, con la presencia de sus 15 alumnos, el pedalista inauguró su Club de Alto Rendimiento donde fomentará el deporte en su natal Tulcán (Carchi). Con el apoyo de una fundación y 14 empresas auspiciantes, el campeón del Giro anunció que logró recaudar más de 200 mil dólares en un año para abrir su instituto.

“No se puede explicar la emoción y el agradecimiento de poder crear un Centro de Alto Rendimiento. Es la oportunidad que nunca tuve y que voy a brindar a los niños del Carchi”, indicó. Trabajará con niños y niñas que oscilan entre los 8 y 12 años de la comunidad La Playa, hogar de Carapaz.