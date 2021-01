‘Carapaz’ en la cima del Chimborazo

Sin duda, Richard Carapaz es uno de los referentes para los deportistas ecuatorianos, pero también es un ejemplo de superación para sus seguidores. Este es el caso de Cristian Vela, quien es amante del ciclismo y del andinismo, y que recibió un ‘empujoncito’ de Richie para cumplir uno de sus grandes sueños.

Guayasamín: "Se puede dar mucho más" Leer más

Al enterarse que la Locomotora del Carchi realizaba el sorteo del famoso maillot rojo que lució como líder en varias etapas de la Vuelta a España, Cristian participó, pero no tuvo suerte. Esto no lo detuvo y al percatarse que ahora era la camiseta verde (al mejor de la clasificación por puntos) la que Carapaz ponía a disposición de sus fans, al mensaje más original, tenía claro que era su oportunidad.

“Puse que si ganaba el jersey, subía a la cumbre del Chimborazo y a esa altura bailaba la canción que dice ‘Esto es para ti, chiquilín’ y que fue escrita para Richie”, contó el oriundo de Tulcán, la misma tierra de Carapaz, pero que por temas de trabajo ya vive varios años en Quito. Agregó que “tenía claro que si era el ganador iba a cumplir mi promesa”.

Entre cerca de diez mil participantes, Vela fue el elegido, y se enteró cuando le llegó un mensaje del propio Carapaz. Su felicidad fue completa al recibir de las manos de la Locomotora del Carchi el famoso maillot.

“Nos encontramos en el parque La Carolina, estaba solo, es muy humilde. Me autografió el jersey y le reafirmé que subiría al Chimborazo y le enviaría las fotos como prueba”, detalló.

Escándalo en el Abierto de Australia: 47 tenistas a cuarentena por sospechas de Covid Leer más

Un mes después de recibir el maillot, Vela emprendió la travesía al Chimborazo. Para esto se preparó ascendiendo al Rucu Pichincha, al Corazón y a los Ilinizas, y alquiló el equipo necesario para afrontar la exigente aventura.

“Cuando tenía todo listo, la persona que me iba a guiar, un compañero del grupo Iron Adventurer’s, me dice que dio positivo por coronavirus. Pero todo estaba previsto para ir y en el grupo del club, Javier Rivadeneira escribió que tenía un cupo para ir al Chimborazo y me apunté”, relató Vela.

Ya en la montaña, el mal clima complicaba el ascenso. En el campo base, los grupos no se animaban a salir a la cumbre, hasta que Cristian y sus amigos decidieron asaltar la cima.

Prev Next Cristian Vela recibió de las manos de Richard Carapaz el maillot verde. CORTESÍA

Vela contó que sintió mucho emoción al coronar el Chimborazo con el histórico jersey de la Locomotora del Carchi. CORTESÍA

Cristian Vela es amante del ciclismo y el andinismo. Plasmó esta pasión en un tatuaje. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

“Llegamos a la cumbre Veintimilla, previo al punto más alto, estaba nublado y había mucha nieve. Pero tenía que cumplir mi promesa, así que Javier me acompañó en la parte final y el cielo se despejó, se podían ver todos los nevados, algo único. Salió el sol y pude bailar con el jersey”, comentó orgulloso Cristian, quien además cumplió uno de sus sueños que era llegar a los 6.268 metros.

Previo a enmarcar el maillot verde, Vela quiere viajar a la casa de los padres de Carapaz, en La Playa (Carchi), para tomarse fotos y además volver a recorrer en bicicleta varios parajes en los que a diario entrena Richie en busca de más alegrías para el país.