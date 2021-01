Guayasamín: "Se puede dar mucho más"

Combustible adulterado, daños en el tren delantero, ruedas arrancadas, amortiguador roto, entre otras, fueron solo algunas de las complicaciones que el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín vivió y pudo superar para culminar este viernes 15 de enero por cuarta vez su participación en el Rally Dakar 2021.

Ubicado en el puesto 11 entre 50 competidores en la finalísima etapa 12, el quiteño de 40 años cumplió su séptima expedición en la competencia de autos más extrema del mundo.

“Agradecido con todos los que confiaron en mí. Fueron 12 días de locura en la que nos pasó de todo; sin dudas creo esta vez me gradué de piloto. Todo el tiempo a fondo, las curvas y el sobrevivir a las eventualidades, nos hicieron fuertes. Se vienen años muy interesantes porque créanme, podemos dar mucho más”, precisó emocionado el tricolor, quien estuvo acompañado por el argentino Ricardo Torlaschi como su copiloto.

En la meta de Yeda, Arabia Saudita, Guayasamín fue recibido por ecuatorianos que hicieron ondear la bandera tricolor en su honor. “Gracias por el cariño. La etapa (12) fue hermosa, arena, piedras, ríos secos. Incluso, la noche anterior hicimos más de 100 kilómetros sobre arena que tanto me costaba antes y ya no. Fue relajado... Un puesto 11 en el último tramo no es nada despreciable, considerando el medio centenar de pilotos peleando por llegar primero”, acotó.

Pero no todo siempre fue alegría. En la etapa 3 (5 de enero) Sebastián estuvo al borde de dejar la competencia tras no culminar el recorrido por una falla en el motor que habría sido causada por gasolina entregada por la organización. “De lo que nos contaron, al parecer estaba mezclada con agua. Realizaremos el reclamo para ver si podemos reengancharnos”, precisó en ese entonces. Y el reclamo tuvo eco, pues volvieron al trayecto, aunque ya sin opciones de pelear por la clasificación general.

Sebastián Guayasamín (d), junto al argentino Ricardo Torlaschi, quien fue su copiloto en la competencia. Cortesía

Cabe mencionar que la situación no fue aislada. Los primeros inconvenientes con el combustible adulterado ocurrieron en la etapa 2 cuando el estadounidense Andrew Short, del equipo oficial Yamaha, abandonó la competencia, tras llegar al campamento y sus mecánicos comprobaron que, efectivamente, en el tanque de su moto había un litro de agua.

En esa misma etapa también pasaron por algo similar el argentino Franco Caimi (Yamaha) y al australiano Toby Price (KTM), aunque en su caso pudieron cumplir el recorrido.

Ya en la etapa 8, el 11 de enero, Guayasamín y su copiloto sufrieron daños en el tren delantero. “Arrancamos la rueda, se rompió el tren delantero, el amortiguador. Cambiamos la mesa superior y el semieje... perdimos una hora y media en reparar todo”, precisó el tricolor, pero nada los paró.

Ayer, ver todo ese camino llenó de orgullo al tricolor y lo alienta para una nueva aventura.

BENAVIDES Y PETERHANSEL, LOS CAMPEONES

Kevin Benavides (Honda) se convirtió en el primer argentino y sudamericano en ganar el Rally Dakar en motos, ayer tras la última etapa entre Yanbu y Yedá (Arabia Saudita), mientras que en coches se impuso la leyenda Stéphane Peterhansel (Mini).

Con 32 años y cinco participaciones en el rally más desafiante del mundo, Benavides conquistó la clasificación general con 4 minutos y 56 segundos de diferencia sobre su compañero estadounidense Ricky Brabec, ganador de la última etapa, y 15 minutos y 57 segundos sobre el piloto británico Sam Sunderland (KTM).

Por su parte, en autos, ‘Monsieur Dakar’, con 55 años consiguió su título # 14, 30 años después de su primer triunfo en el rally-raid, donde ya suma 8 coronas. Antes, además ostentaba 6 títulos en la categoría de motos.