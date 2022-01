Camacho, un regreso con incertidumbre

Jonathan Camacho desde que empieza a hablar transpira buena vibra, quizás por la onda de su deporte es descomplicado, relajado y a veces hasta se atropella con las palabras, sin embargo es claro y conciso en algo: su vida es el ciclismo BMX freestyle.

Con 28 años, el nacido en el balneario de General Villamil, Playas, recuerda que nació para ello y que hace poco más de dos meses esa pasión y buena energía se habían apagado por completo. Una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y “el olvido y la falta de apoyo de las autoridades deportivas” le hicieron vivir una pesadilla que duró casi 2 años, pero que terminó el 12 de diciembre pasado en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en Lima, Perú, donde logró colgarse el bronce continental con apenas tres semanas de preparación.

Sí, está de regreso. Volvió a experimentar esa adrenalina y euforia que perdió poco después de los Juegos Panamericanos 2019 donde estuvo a un paso del podio (fue cuarto), precisamente en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio, clasificación que pese a su buen desempeño jamás alcanzó y donde quizás, por sus aptitudes, pudo haber hecho historia.

“Fue uno de los períodos más grises de mi vida. No te voy a mentir, todo este tiempo alejado de las pistas estuve desmotivado, pero el bronce de diciembre pasado me devolvió las fuerzas. Me demostró que sigo teniendo un talento y que puedo y debo continuar”, le reveló Jonathan a EXPRESO.

El período gris al que Camacho hace referencia tuvo de todo un poco, ansiedad, depresión, fiestas, alcohol, entre otras cosas. Todo se desencadenó tras los Juegos Panamericanos 2019. “Luché con todo por conseguir el boleto directo a Tokio, pero tras el cuarto lugar ya no tuve el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. No se me dieron las facilidades, no hubo competencias locales para crecer el nivel. Sentí que a mi país no le importó todo el sacrificio que estaba tratando de hacer; además me quitaron la beca deportiva (Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte) porque no entregué unas facturas...”, reseña Camacho. Sin embargo, algo peor estaba aún por suceder.

Durante una Copa del Mundo, en Japón, ya desmotivado por todo lo que le estaba pasando, dice, tuvo un accidente durante una práctica que le provocó la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

“Fue el acabose. Ninguna autoridad me dio la mano, tuve que incluso pagar mi propio seguro social para así poderme operar, hice rifas, vendí mi bicicleta. Ya después no tuve fisioterapistas ni nada, lo que hizo que el proceso de recuperación sea demasiado largo y que una lesión que podía superar en meses, tome años”, acota.

Prev Next El Panamericano de BMX Freestyle, el 12 de diciembre pasado, marcó la vuelta de Jonathan a las pistas con bronce. Lideró un equipo tricolor con Anthony Lara, Cristhian Bailón, Jorge Loor y Richard Aizaga. Cortesía

Camacho fue cuarto en los Juegos Panamericanos de Perú, en 2019. La cita inició un declive en su carrera por la falta de apoyo y una lesión que a la larga lo terminó alejando del deporte casi 2 años. Archivo \ Expreso

Esta foto data de 2010, cuando el deportista tenía 17 años. A esa edad ya buscaba en eventos locales una manera de subsistir con el deporte que lo apasiona. Y es que es lo que nació para hacer. Aquí recibía el premio económico tras subir al podio. Hoy busca seguir haciendo historia. Cortesía

Pese a “la película que estaba viviendo”, el éxito de la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos, en agosto del año pasado, hizo que Jonathan vuelva a tocar las puertas de la nueva administración del Ministerio del Deporte, donde le dijeron que para volver al Plan de Alto Rendimiento debía competir en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle de Lima, paradójicamente en la misma pista donde en 2019 se le apagaron las luces. Y así lo hizo.

“Comenté que debía estar en Perú un mes antes para poder prepararme en la pista del evento, pero viajé 12 días previos a la competencia. Ellos (el Ministerio) me reconocieron el boleto de avión, el hotel, la comida, mientras que el Comité Olímpico Ecuatoriano, junto a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, me dio los permisos”, recuerda.

Tres semanas de entrenamiento lo respaldaban. Ya en el torneo se le presentaron “cosas propias de un torneo como esos”, entre esos que le pinchen las llantas y otras malas estrategias de delegaciones participantes para hacerlo desmoralizar, pudo sobreponerse.

Con 83.00 puntos, Camacho completó el podio de la categoría masculina, la cual fue conquistada por el costarricense Kenneth Tencio tras obtener una calificación de 92.00 en la segunda ronda. La medalla de plata fue para el argentino José Torres (86.00). Las autoridades deportivas del país celebraron la consecución.

El pasado 22 de diciembre, ya con el trofeo panamericano del tercer lugar en mano, Camacho fue invitado y estuvo presente en el lanzamiento del nuevo Plan de Alto Rendimiento. La cartera de estado le precisó que desde enero iba a estar en el renovado proyecto estatal, mientras que sus compañeros de la élite que no lo veían desde hace mucho en ese tipo de ceremonias no dejaron de fotografiarse y sacar un recuerdo de ese momento. El Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación de ese deporte lo felicitaron en sus medios oficiales, pero a más de eso “aún nada”, replica preocupado.

“Tengo el talento, sé que puedo llegar a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 e incluso sacar una medalla. Estamos hechos de buena energía y podemos hacer todo lo que nos propongamos”, precisó un entusiasta Jonathan que espera no volver a padecer.

Nuestro deportista Jonathan Camacho avanza a la final en el Panamericano de BMX Freestyle con un puntaje de 75.33



Christian Bailón y Anthony Lara no pudieron avanzar, pero lo dejaron todo en la pista ????????



Vamos Ecuador ?? pic.twitter.com/sUSfLqAuZA — Ministerio del Deporte Ecuador (@DeporteEc) December 12, 2021

LAS PROMESAS Y LA NECESIDAD IMPETUOSA

El deportista de 28 con el tercer lugar continental el 12 de diciembre pasado. Cortesía

Camacho tiene la particularidad de ser muy sincero. Hace pocos días EXPRESO se volvió a comunicar con él vía telefónica, casi un mes después del bronce en Lima, sobre los ofrecimientos cumplidos y la respuesta fue cerrada: aún no hay nada. Se encontraba en Quito sacando personalmente un pasaporte de deportista a Europa que justo ese día se lo habían entregado, asimismo la semana anterior sacó la visa a Estados Unidos. Ahora espera planificación.

“Lo último que me dijeron fue que ya estoy dentro del Plan de Alto Rendimiento, no en qué categoría ni desde cuándo iba a recibir mis haberes. El problema es que los procesos siempre se alargan y, personalmente, como estuve casi dos años sin competencias, a veces no tengo ni para el bus y hacer mis papeleos”, precisó contrariado.

Sobre la actividad deportiva en su rama, si bien la queja era de que no había una planificación para el BMX Freestyle, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo publicó el jueves pasado el calendario de competencias 2022 donde por primera vez se anunció una Copa Nacional de este deporte, donde figuran tres válidas: El Carmen, Manabí (26 de marzo), Lago Agrio, Sucumbíos (30 de abril) y Quevedo, Los Ríos (18 de junio). Además de una Copa Mundial en Hiroshima, Japón, entre el 25 y 27 de marzo, así como una Copa UCI en Ecuador, un Gran Nacional, entre otros.

Camacho manifestó también la necesidad “impetuosa” de tener una pista con todos los estándares internacionales UCI del que si bien aún no hay nada seguro, ya se entregaron varias propuestas y maquetas, “Actualmente entreno en un parque de cemento donde cuando me caigo sufro fuertes golpes que han terminado en lesiones. Se necesita de un parque con pistas de madera, algunas superficies de plástico y colchonetas. En Ecuador hay muchos chicos más de gran nivel”, precisó. “Toca esperar”.