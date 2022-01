Anika Veintemilla va por la gloria del Sudamericano de Golf con la Tricolor

Anika Veintemilla sueña con títulos internacionales para Ecuador. Esa fue la principal motivación para volver a la capital tras cinco años y participar en el Campeonato Sudamericano Amateur de Golf, en el Quito Tenis y Golf Club (QTGC).

Ella es guayaquileña, pero desde hace varios años vive en Estados Unidos, donde estudia Negocios Internacionales. Es becada por el golf, por lo que debe compartir los libros con las canchas.

Y hasta ahora le va bien. Siente que ha mejorado su técnica, al tiempo que se acerca a la meta académica. En un año y medio terminará la carrera.

Y por eso no para. En diciembre salió de vacaciones y se dedicó a tiempo completo a los entrenamientos y torneos. Fue parte del combinado nacional en la última Copa de los Andes, donde Ecuador se ubicó en el quinto lugar.

“Me he preparado muy bien para hacer un gran torneo. Siento que Ecuador tiene equipo para conseguirlo. Pero claro, como en todos los deportes, dependerá mucho de cómo estemos en los días de competencias”, indicó.

Si bien ha jugado desde pequeña en la cancha del QTGC, en las primeras jornadas sintió los efectos de la altura, tanto en su físico como en el tipo de golpes que debe realizar.

“Al principio me ahogaba un poco, pero ya me siento mejor. Ayudó el estar muy bien preparada física y mentalmente. También he calibrado el golpe. En la altura le pego 20 yardas más fuerte y tocaba ajustar todo eso”.

Según ella, el campo es una ventaja para los locales. “En esta cancha hay que saber dónde están los fallos, por dónde lanzarle, porque si la juegas de manera agresiva, la puedes ‘embarrar’ muy fácil. Se necesita de mucha técnica, pero puedes beneficiarte de las condiciones”.

Pone como ejemplo el ‘green’. Siente que en esta cancha la pelota rueda perfecto y solo basta con fijarse en la caída del terreno. “En otros lugares debes darle firme para que vaya al hoyo. Aquí puedes calcular mejor el tipo de golpe. Es increíble esta cancha y eso también ayuda para tener buenos registros”.

Los entrenadores José Miranda y Juan Moncayo le ayudaron en este proceso de adaptación. También estuvo trabajando por su cuenta.

Veintemilla sueña con llegar al golf profesional. Sabe que será un duro camino, pero desde pequeña se ha comprometido con alcanzar ese objetivo. Y si las cosas no resultan a la perfección, de todas maneras siempre estará metida en esta práctica deportiva. Los estudios son un respaldo. Busca una carrera que le permita ganarse la vida, pero aclara que el golf siempre será una de sus prioridades.