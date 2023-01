El zaguero argentino buscará ser bicampeón de la LigaPro, pero ahora con la camiseta azul. Él revela que puede jugar hasta de volante tapón si lo pide el técnico. Caín Fara levantó el título en 2022 con Aucas, pero no dudó en aceptar la oferta de Emelec porque anhelaba jugar en un grande. De 28 años, conversó con EXPRESO sobre la intensidad que le exige Miguel Rondelli al grupo y se ilusiona con ganar la Sudamericana. Ha compartido más con Aníbal Leguizamón, Diego García y Carlos Villalba.

¿Qué le pasó por la mente cuando Emelec tocó su puerta?

Que es el desafío más grande de mi carrera. Estaba decidido en afrontarlo, no lo dudé y dije sí. Lo hablé con mi representante, no quería escuchar otras opciones, le dije que cerremos. Me gustaba la posibilidad de estar en un grande, de ganar cosas importantes, de seguir ganándolas. Vengo de dos clubes distintos en los últimos años y saliendo campeón. Ahora quiero hacerlo acá.

¿Conocía algún jugador del club?

La verdad que no conocía a los chicos, sí de enfrentarnos, pero cuando uno tiene una carrera en el fútbol, vas coincidiendo con que en otros clubes quizás sos amigo de un amigo y es fácil adaptarte, con Legui (Leguizamón) tengo amigos en común, con Diego (García) también, con Carlos (Villalba) igual y con un montón de jugadores que te pones a conversar y los conoces y ya es todo risa. Entras en confianza rápido. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso, generar una buena relación y convivencia. La base de los campeones es un buen grupo, con eso hay más posibilidades de coronar.

Estar encerrados acá, Salsipuedes se llama la localidad, ¿cómo van llevando estos días de concentración?

Te digo la verdad, duermo (ríe). La pretemporada es una parte en la que no puedes regalar nada. El profesor es exigente, nosotros lo somos y le metemos buen ritmo, entonces cuando tenemos libre, dormimos. Calculo que tendremos alguna tarde libre, compartimos mates, charlamos, escuchamos música, nos vamos conociendo, pero por el momento duermo. Es la base que necesitas para afrontar el campeonato.

¿Cómo cataloga el trabajo de Miguel Rondelli?

Muy intenso, es un cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, hay que ir captando la idea de la forma más rápida posible, ir conociéndonos, para eso está la pretemporada, para eso están los partidos. Sumándole la intensidad, más lo que quiere el profe, nos va a ir muy bien.

¿Qué les pide constantemente?

Emelec es un club grande que siempre se caracterizó por tener la pelota, hacer tenencia y jugar bien. Obviamente no es solo tenencia sino también lastimar.

¿Se le dará el bicampeonato? ¿Cree que hay un equipo importante como para soñar con ser campeón?

Ojalá, para eso vine, por eso estoy ilusionado. Se han reforzado bien los otros equipos. El fútbol ecuatoriano es muy parejo y cualquiera le gana a cualquiera. Eso se notó hasta la última fecha del torneo pasado, y yo vengo preparado para eso.

¿Se siente mejor de central o como lateral por derecha, como jugó en Aucas?

Naturalmente sería marcador central, pero mi puesto se desvirtuó mucho por mi capacidad de ser polifuncional, ser versátil para que el técnico decida. Yo puedo decir que soy central, pero los últimos momentos lo hice de stopper por derecha, como volante y hasta de 5 tapón. Eso ya va a depender del técnico.

Jugó en el Capwell, con Aucas eliminó a Emelec de la Copa Ecuador. ¿Cómo se imagina jugar de local allí?

Sí, ni hablar, para cualquier jugador es una experiencia única, cuando jugué en copa me encantó el estadio y la gente, muy similar a la atmósfera de lo que se vive en Argentina, muy pasional, veía cómo cantaban y son cosas que me llenan.

¿Hubo otras propuestas?

Sí, hubo varios equipos importantes, del exterior y de Argentina, pero bueno a mí me gusta la idea de seguir en Ecuador y cuando apareció Emelec no dudé, no di oportunidad de renegociar nada, lo sentí, me dejo llevar por mis intuiciones y me gustó.

Viene de jugar en la altura con Aucas. ¿Está listo para el calor de Guayaquil?

He ido poco a Guayaquil, solo a jugar y siempre se ha caracterizado porque es un clima que te ahoga mucho. El último partido que perdimos fue como a las 14:00 y fue tremendo (contra Emelec en el Capwell). Después todo es muy mental, hay que adaptarse, como en la altura. He jugado en el fútbol argentino en el ascenso en Tucumán a las 14:00, que es peor, pero hay que adaptarnos, las dificultades son para todos.

¿Te hace ilusión de poder ganar la Sudamericana?

Sí, ni hablar. Emelec es un club grande, tiene la obligación de pelear en todos los frentes, Copa Ecuador, Sudamericana y torneo local y para eso nos preparamos.

Prefirió jugar en Emelec y Sudamericana, que seguir en Aucas e ir por la Libertadores.

Sí, no sé si mejor, pero cuando apareció la posibilidad, no dudé, era un salto en mi carrera que quería dar y me gustó el proyecto, mi crecimiento y lo que significa el club. Estoy ilusionado por coronar acá.

¿Habló con Rondelli antes de llegar?

Sí, no me tuvo que convencer mucho, porque cuando me llamó me dijo el proyecto que tenía, Miguel es un buen entrenador peleando todos los frentes con Católica, sé cómo juega, cómo lo vive, la intensidad que exige y se prepara para ser campeón.