Byron Moreno a Luis Muentes: "Son declaraciones de un amargado. Tiene pica conmigo"

El inconveniente entre el exárbitro Byron Moreno y el presidente de la agremiación Luis Muentes continúa luego del impase del pasado sábado 25 de enero en la Noche Blanca (presentación de Liga de Quito). Las declaraciones en contra de parte de cada uno siguen en los medios de comunicación.

Moreno respondió, tras haber sido nombrado como persona no grata por la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF) por Muentes.

"Esas declaraciones no me causaron malestar, sino risa. Son declaraciones de un amargado. Quería utilizar a los árbitros del país para sacarse esa frustración que lleva. Tiene pica conmigo, porque soy crítico. Lo he criticado por la forma en que dirige el gremio", dijo el exréferi mundialista en entrevista en la radio Machdeportes.

“Es inaudito escucharle al señor Muentes en cuanto al motivo de no compartir el camerino conmigo. Lo que querían hacer es perjudicar a Byron Moreno y de paso pudieron tumbarse a la Noche Blanca”, agregó el exárbitro.

¿Qué ocurrió en la Noche Branca entre Byron Moreno y Luis Muentes?

El pasado sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Byron Moreno, quien condujo el partido preliminar entre las glorias del conjunto albo, posteriormente le tocó hacerse cargo del encuentro entre Liga y Alianza Lima, luego que Néstor Pitana (presidente de la comisión nacional de arbitraje de FEF), con el pedido de Muentes retirase el equipo de jueces profesionales designados.

