Byron Castillo: Tribunal Suizo niega recurso de nulidad presentado por el tricolor

El caso Byron Castillo es una novela con mucha tira que cortar. Tras la denuncia que presentó la Federación de Fútbol de Chile (AFNP) contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ante el TAS, este último aplicó el pasado 8 de noviembre una sanción deportiva de -3 puntos para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y una multa económica de 100.000 francos suizos (115.737 dólares) contra la FEF.

Pese a esto, la selección Tricolor sí pudo asistir a la cita mundialista de Qatar 2022. Los entonces dirigidos por Gustavo Alfaro decidieron no convocar al lateral ecuatoriano, por ser un caso que no tenía 'luces' claras.

Tras esto, Byron Castillo y su abogado Andrés Holguín interpusieron un recurso de nulidad que fue denegado por el Tribunal Federal Suizo, debido a que AFNP tenía como parte activa a la FEF y no a Castillo. Es decir, las condiciones del fallo del TAS se mantienen, sin embargo, esto no es un dictamen final para conocer si el jugador podrá o no jugar con la Tri.

Lo que sí está claro es que en el comunicado del Tribunal Federal Suizo, compartido el pasado lunes 24 de julio por el jurista deportivo Marcelo Bee Sellares, afirma que "El pasaporte del jugador es válido y auténtico, sin perjuicio, de que ciertas indicaciones contenidas en el fueran falsas".

De momento, habrá que esperar pronunciamientos oficiales de los entes que intervienen en el caso Castillo. Las sanción deportiva y multa económica se mantienen.

"Al no tener el jugador legitimación pasiva, por no ser parte del expediente disciplinario, los efectos del laudo no le son oponibles a este. El pasaporte del jugador es válido y auténtico, sin perjuicio, de que ciertas indicaciones contenidas en el fueran falsas"

Resolución ⬇️. pic.twitter.com/720fJGS22u — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) July 24, 2023

