Es uno de los patrimonios que tiene Barcelona y todo apunta a que este año tendrá un nuevo destino. Byron Castillo no continuará en el Ídolo del Astillero, aunque por ahora no está claro qué equipo será el que terminará uniéndolo a sus filas.

Neisi Dajomes y Angie Palacios, el cambio de categoría es un hecho Leer más

Así lo comunicó el presidente de la comisión de fútbol del club torero, Aquiles Álvarez, quien reconoció que está fuera del presupuesto del club en esta nueva campaña.

“En el presupuesto 2022 no está contemplado Byron Castillo, no jugará la LigaPro, ni la fase previa de la Copa Libertadores, por la situación en la que estamos necesitamos venderlo y estoy seguro que en cuestión de días va a llegar una propuesta irrechazable, estoy seguro que no va a seguir con nosotros”, explicó en entrevista con Directv.

A la voz de Álvarez, se sumó la de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, quien reconoció que las negociaciones no se han frenado.

El fútbol se somete de nuevo al COVID-19 Leer más

“Lo de Byron Castillo no se frenó, solo estamos ultimando detalles para no cometer errores y tampoco dejarnos llevar por la necesidad, pero esperemos ya se pueda definir en las próximas horas”, dijo en Ecuagol.

León de México, a través de su DT, Ariel Holan, ha revelado que hay interés por el lateral derecho tricolor.