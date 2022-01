El 2020 fue un año en el que los clubes ecuatorianos sufrieron un fuerte impacto económico por el COVID-19. Los partidos se jugaban a puertas cerradas y las pérdidas fueron millonarias. El 2021 trajo esperanza porque, a raíz de la llegada de la vacunación, paulatinamente los escenarios deportivos volvieron a tener hinchas en sus gradas.

Desde el 1 de marzo "Messi" estará en el menú de una cadena de restaurantes Leer más

Siempre respetando aforos que otorgaba con anterioridad el COE Nacional. Al principio del 30%, luego aumentaron al 50% y en ciertos duelos se llegó a permitir hasta el 70%. Estos eran buenos indicios para los clubes que se ajustaban a una nueva normalidad y pasaron de facturar en blanco el rubro de taquilla a ponerle algunos números a sus arcas.

Pero la nueva ola de contagios por ómicron ha obligado a retroceder en el tiempo y contemplar la posibilidad de que, nuevamente, el fútbol se juegue sin fanáticos en las plateas.

Infografía. Recaudación Noche Amarilla y Explosión Azul. teddy cabrera

Si bien el COE Nacional en el último comunicado indicó que permitiría un 30% de aforo para espectáculos al aire libre en ciudades de alerta roja, entre esas Quito y Guayaquil, Allan Hacay, director de Gestión de Riesgos y secretario del COE Cantonal de Guayaquil, explicó que no se autorizarán aforos para espectáculos públicos o eventos masivos.

Emelec realmente no habría de pedir aforo específico para un partido en particular, sino conectarse en sujeción a los aforos aprobados semanalmente por el COE a partir de la semaforización de cada ciudad. Nassib Neme, presidente de Emelec

Cerca de la noche de presentaciones de los clubes más importantes del país y un duelo de la Tricolor por eliminatorias, EXPRESO conversó con dirigentes sobre, primero, cómo afrontarán estas nuevas medidas y después, de cuánto puede ser el impacto económico por no recibir público en estos compromisos (ver infografía).

Messi regresa sus entrenamientos con el PSG tras superar la COVID-19 Leer más

“Emelec realmente no habría de pedir aforo específico para un partido en particular, sino conectarse en sujeción a los aforos por actividad aprobado semanalmente por el COE a partir de la semaforización de cada ciudad. Me parece que actuar bajo estos lineamientos es más profesional y objetivo y por supuesto que también menos paternalista y subjetivo. Esto constituye reglas más claras”, empezó explicando, el presidente de Emelec, Nassib Neme.

“Obviamente el COE cantonal algún análisis epidemiológico debe tener analizado y, en consecuencia, resolvió impedir aforos para el fútbol en Guayaquil independientemente de la semaforización en la ciudad. Esperemos que las cosas mejoren las semanas subsiguientes y así poder sacar esta actividad de entretenimiento que es el fútbol y que debe ser la más golpeada a partir del COVID-19”.

En Barcelona, un directivo que prefirió mantener el anonimato, también se pronunció al respecto. “Este es un tema que nos perjudica, pues teníamos hecha una proyección con un 50% del aforo para obtener una inyección económica. Incluso esta situación nos compromete aún más, pues si de aquí a una semana se ratifica de que no habrá público en la Noche Amarilla podría hasta peligrar la presencia de Carlos Tévez. Es un tema que está puesto en el contrato”.

El riesgo es menor al aire libre, pero en un estadio es muy difícil mantener los dos metros de distancia y que todos tengan mascarillas. Cuando gritas, celebras el gol, liberas aerosoles y eso es un problema. Jorge Carriel, médico investigador de COVID-19

Jorge Carriel, especialista e investigador en COVID-19, explicó que por lo pronto no es idóneo tener público en los estadios.

Sergio Ramos despide a Gento: "Escribió el nombre del Madrid en Europa" Leer más

“Definitivamente es recomendable evitar sitios de masificación, porque ahí es donde se puede contagiar más gente. Lo recomendable que no hayan eventos masivos. Estas medidas de restricción deben ir de la mano con número de contagios y porcentaje de camas ocupadas, si hay muchos contagios y muchas camas es preocupante porque van a seguir contagiándose. Hoy se habla de un 82% de camas de hospitalización, es tremendamente grave y llegaremos a un punto en el que los pacientes necesitarán camas y no van a tener”. SDP-DPI