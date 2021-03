Byron Castillo, una pieza no encaja

Byron Castillo está en su mejor momento deportivo, pero no tiene espacio en la selección. El presidente de Ecuafútbol dice que hay que “ser prudente” en este caso.

La duda queda flotando en el ambiente y se presta a episodios como el ocurrido el fin de semana en el partido en el que Barcelona se impuso 0-3 en condición de visitante a Guayaquil City, cuando desde las gradas alguien le gritó “colombiano” a Byron Castillo, provocando la reacción del futbolista, quien lanzó insultos hacia ese sector cuando anotó el primer gol, sin que el árbitro central lo sancione.

Y es que resulta inexplicable que el mejor lateral derecho que actualmente tiene el balompié ecuatoriano no sea llamado ni a los microciclos de entrenamiento de la selección absoluta.

En enero de 2017, Castillo y su compañero John Pereira fueron separados de la selección sub-20 que jugó el Sudamericano en Colombia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) detectó anomalías en sus cédulas de identidad.

No puedo hacer un comentario certero sobre lo que se dice o lo que se cuestiona. La realidad es que Byron fue habilitado por la FEF. Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona.

Dos años antes, el hoy jugador de Barcelona había sido separado de Emelec, por no superar los filtros de control que el Bombillo realiza en sus divisiones formativas.

En enero de 2019 el caso volvió a la palestra. Jaime Jara, presidente de la Comisión de Investigación de la FEF, confirmó que los documentos del lateral son adulterados y en realidad nació en Tumaco, Colombia.

La función judicial acogió un pedido del abogado de Castillo, quien alegó que se estaba vulnerando el derecho que su defendido tiene al trabajo. Mediante un recurso se lo habilitó y el 17 de noviembre de 2020 la FEF declaró la prescripción de la acción, por lo que se archivó el expediente.

Desde 2017 Barcelona lo cobijó y en febrero de este año la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil resolvió “que se genere una nueva inscripción de nacimiento en el perfil del ciudadano Byron David Castillo Segura en el sistema informático del Registro Civil”, declarándolo ecuatoriano.

El informe de la FEF no decía que el jugador tenía irregularidades en su acta, decía que era imposible determinar si había irregularidades José Massú, abogado de Byron Castillo

Pero hay una pieza que no termina de encajar. Francisco Egas, presidente de la FEF, intentó desmarcarse del tema. “Si tengo que salir a aclarar el motivo por el que no se llama a tal o cual jugador en cada convocatoria, no terminamos nunca. Mañana tenemos que salir a aclarar si nos parece muy chiquito, muy alto, gordo, flaco, lindo o feo”.

En diálogo con El Canal del Fútbol, el dirigente dijo que “más allá de lo que pueda determinar un juez, la federación tiene la potestad de determinar qué casos son idóneos para la selección. Sin embargo, admitió que la convocatoria de Castillo es un tema que amerita “muchísima prudencia y cuidado”.

Si bien es cierto a nivel interno el deportista juega sin ningún tipo de limitante, en una competencia como la eliminatoria, hay otro tipo de filtros que, a criterio de los especialistas, podrían terminar perjudicando a la selección, en caso de detectarse anomalías.