Bustos: "Dirigir Barcelona es otro mundo"

Son cerca de las 20:00 y en Guayaquil se cae el cielo a lágrimas. Fabián Bustos, nuevo entrenador de Barcelona, abre la puerta en una sala de un hotel importante de la ciudad, se despide de unos reporteros antes de atendernos. Luce sencillo: camiseta roja, jean y su anillo de casado. “¡Hola! Sí, con ustedes me cité para ahora”, dijo mientras nos saludaba.

Lo llevamos a la sala continua con una mesa larga donde se prepara todo y procede a sentarse en la cabecera para empezar la entrevista. Su mirada luce extenuada por su ajustada agenda, pero su sonrisa no se trastoca. Como si luchará con una mala noche, pero mayor era la ilusión de este nuevo desafío y eso le brotaba por los poros.

“Dirigir Barcelona es impresionante, es otro mundo porque ya lo estoy viviendo en cosas normales. Uno le puede contar a los amigos que Barcelona es como Boca o River pero es muy distinto, cuando uno va Manta hay mas hinchas de Barcelona que Delfín y eso pasa en la mayoría de las ciudades. No pasas desapercibido, es un club inmenso, las repercusiones están ahí, hoy todos me piden fotos, me tiran buena onda, pero cuando las cosas no anden bien hay que estar preparados, porque así de grande va a ser la crítica”, dijo.

Alternaba sus gestos. Por ratos gesticulaba con sus manos para explayarse, tampoco se negaba a sonreír al recordar alguna anécdota o momento entrañable en Delfín. No era el Bustos eufórico de la zona técnica, pero sí el Bustos soñador.

“Los objetivos son primero llegar lo más lejos de la Copa Libertadores, sobre todo por esa estadística que nadie ah podido sobrevivir desde esta fase. Luego ganar uno de los dos torneos: LigaPro o Copa Ecuador. Barcelona va a tener que competir por ganar todo y las formas van a ser muy importantes. No ganarlo por ganarlo o jugando a nada, sino que tenga un funcionamiento que atraiga a la gente. Barcelona es un equipo inmenso y que necesita de su gente. Por el apoyo y aliento a los jugadores y después en lo económico”, señala.

Prev Next El primer examen de Bustos será la Noche Amarilla el 18 enero y luego el debut en Copa Libertadores el 22 ante Progreso. Gerardo Menoscal / Expreso

Toma algo de aire y relata su llegada a Barcelona, cómo lo buscaron y qué le dijo José Delgado, presidente de Delfín, antes de partir.

“Cuando Alfaro me llamó me pidió mostrarme el proyecto cuando termine el playoff, pero no se terminaba nunca. Le dije a Delgado y él me pidió que si se abría la posibilidad le diga con tiempo o le asegure para buscar a alguien para el próximo año. En todo ese tiempo, Alfaro y Aquiles me consultaban por tal o cual jugador, todos llegaron con mi visto bueno. En un momento, Delgado quería definir la situación y me dijo ‘confírmele que se va, haga lo que tenga que hacer para salir campeón profe y se va tranquilo a Barcelona’”, recuerda.

A pesar de tener una agenda compleja, Bustos se dio el tiempo necesario para atender las diferentes peticiones de los medios. Gerardo Menoscal / Expreso

Anticipa que Barcelona no será un equipo de una cara, sino de muchas. “Vamos a tener muchas formas de juego. Somos un equipo de la Costa que debe ir mucho a la altura y es importante sacar puntos allá. Luego en nuestra casa nosotros seremos intensos, dominadores y protagonistas”, agrega

Revela ya tener un equipo titular en su cabeza, pero entre risas explica que “no lo voy a decir porque mañana voy a entrenar y los chicos van a decir ‘ah a mi no me puso’”.

El técnico amarilla no le teme al desafío Barcelona. Buscará ganar todo lo que deba enfrentar. Gerardo Menoscal / Expreso

Luego de poco más de 40 minutos de charla, Bustos responde las últimas preguntas en vivo de la transmisión de EXPRESO por Facebook y cierra la entrevista con un apretón de manos. La despedida fue fugaz, ya que a pesar del trajín del mundo Barcelona debía ir a un matrimonio. “Era 20:30 el casamiento tengo que volar”, se despidió riendo el timonel amarillo, que sueña en grande, a la escala de su nuevo club.