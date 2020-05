Bundesliga: La liga del Bayern Múnich

La Bundesliga no solo le ha regalado a los futboleros la posibilidad de ver nuevamente un partido en vivo, además adelantó las sensaciones de revivir un clásico. Si bien el Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund no tienen la envergadura de un Real Madrid vs. Barcelona o de un Juventus vs. Inter de Milán, el partido que disputaron tuvo buen juego, un golazo, la polémica y situaciones poco comunes en estos partidos.

Desde el ingreso al campo de fútbol se veía todo diferente, jugadores manteniendo distancia social, saludando de lejos a sus colegas, ya en el campo hubo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, pero lo que nadie imaginó era que se iba a mantener los 90 minutos.

El estadio del Borussia Dortmund se caracteriza por el masivo apoyo de su hinchada y su aliento ensordecedor, pero ayer en el Signal Iduna Park el mayor respaldo que llegaba para ambos clubes venía del banco de suplentes. Algo que pasará en los clásicos que se jueguen en el Capwell, Monumental, Bombonera o el escenario de su agrado que albergue duelos de este calibre.

Ya no está el ruido del público en el fondo, o los cánticos de la barra, están los gritos del árbitro, del técnico y los cabreos entre compañeros.

Los hinchas del Borussia Dortmund debieron conformarse al ver el partido por TV. FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Tampoco apareció el aplauso tras un buen quite, o el reclamo al unísono luego de una jugada peligrosa que a veces llega a convencer al árbitro a que muestre alguna tarjeta.

Se nos informó previamente que Burki siempre está relativamente adelantado. El gol más bonito de mi carrera. ¡Fue muy importante! Joshua Kimmich, volante del Bayern Munich.

Pero se jugaba un clásico y los protagonistas intentaban, al menos en el césped, denotar normalidad. Sobre todo porque el ganador daba un golpe importante, o el Dortmund reducía a un punto su distancia con el Bayern, o estos se alejaban con siete puntos.

El primer tiempo estuvo plagado de buen juego por ambos bandos. Pelota al piso y con muchas transiciones coherentes. El local tenía mayor toque de pelota, pero con serios problemas a la hora de cerrar las jugadas.

Por otro lado estaba el dueño de la Bundesliga en los últimos años: el Bayern Múnich. El líder casi inalcanzable del torneo celebró el golazo de Joshua Kimmich entre abrazos, cabezazos, choques de palma, en fin, lanzaron al piso el protocolo de sanidad. Efectos de un clásico.

El Dortmund intentó en la segunda parte, pero no era fino en el último cuarto de cancha. La solidez defensiva de la visita condenó los anhelos del club amarillo por pelearle la corona a falta de seis partidos para el final de la liga.

Bayern Múnich ha marcado una hegemonía en las últimas décadas y parece que este año, con o sin coronavirus, no será la excepción. El rey camina franco hacia el trono.