Iván Kaviedes: "Con Mourinho me llevaba bien"

Jaime Iván Kaviedes puede presumir de ser uno de los pocos futbolistas ecuatorianos que militó en varias ligas europeas. El Nine recordó varios capítulos de su paso por clubes de renombre y su experiencia con afamados técnicos.

El FC. Barcelona persiste en su interés de fichar al ecuatoriano Gonzalo Plata Leer más

Durante su estancia en el Porto coincidió con el estratega Jose Mourinho, quien dirigió a los Dragones a ganar la Champions League, y que tuvo durante unos meses al ariete tricolor en sus filas.

"Con Mourinho me llevaba bien, me decía: 'Jaime Iván yo no te entiendo todos los de tu país quieren venir a jugar a Europa y tu te quieres regresar'. Cuando mi abuelito estaba mal de salud”, confesó Kaviedes en diálogo con la radio Área Deportiva.

Otro episodio que recordó fue el gol de chilena que con el Real Valladolid le marcó al Barcelona. "El gol de chilena que le hice al Barcelona es de los goles más significativos que hice, a la gente le gusta mucho", afirmó emocionado.

También contó entre risas que cuando tenía 14 años "fui a la selección sub-17 a probarme, me botaron, me dijeron que no sirvo para el fútbol". Agregó que "las adversidades que he pasado me han servido para mi presente, se de donde vengo, se lo que he pasado".

La crisis sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus también tocó a la familia de Kaviedes. "Mis tíos tuvieron el virus, gracias a Dios pasó la etapa más complicada, no hemos tenido pérdidas en mi familia, un abrazo solidario a la gente que si tuvo fallecidos", afirmó el Nine.