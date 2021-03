El basquetbolista Bryan Carabalí, otro talento que se perdería

Las puertas que se le cerraron en Ecuador se abrieron en Argentina para Bryan Carabalí, uno más de los deportistas tricolores que se vio en la necesidad de migrar en busca de mejores días, y por eso no ha dudado en asegurar que desea obtener la nacionalidad de ese país, para explotar al máximo las condiciones que ha mostrado en el baloncesto.

Con 2,15 metros de estatura, el gigante esmeraldeño de 21 años forma parte del club Quimsa de Argentina, al que llegó luego de un breve paso por Brasil.

Su historia es igual a la de muchos de nuestros atletas, que al inclinarse por otra disciplina que no sea el fútbol, se estrellan contra la dura realidad de la falta de apoyo de las autoridades, la empresa privada y el periodismo, situación que se agravó por la crisis financiera que provocó la pandemia. Por ese motivo dudó respecto al camino a seguir.

“Siempre fui muy alto, pero me empecé a desarrollar más desde los 12 años. Antes jugaba fútbol. Al básquet empecé tarde, casi a los 18 años, porque me pidieron que lo hiciera para mi colegio en un interescolar. A mí no me gustaba el baloncesto, pero como me prometieron que me iban a ayudar con algunas materias de la escuela en las que no andaba bien, dije que sí. Mi papá se enojaba conmigo porque me decía que mi futuro estaba en el básquet, pero yo quería ser futbolista. La cuestión es que jugué, salimos campeones, me fue bastante bien, porque aprendí rápido los conceptos básicos del juego, y desde ese día me encantó el baloncesto y dejé el fútbol”, revela nuestro compatriota, en entrevista concedida al portal basquetplus.com.

“Cuando terminé la secundaria, me mudé a otra ciudad, porque en mi cantón (San Lorenzo) no había básquet. Entonces sí fui a un club. Yo me propuse por ese tiempo salir adelante por medio del deporte. Fui a un equipo de la Federación de Guayas, y luego en uno de las Fuerzas Navales. No era algo estable. Iba a jugar por barrios los fines de semana. Hasta que me conocieron y entonces fui a Juvenil de Vinces, a jugar la Liga de Ecuador”, acota.

Cuando cumplió 18 años medía 2.05, pero nadie se fijó en él. Afirma que lo obtenido es fruto de su esfuerzo.

Raúl Cárdenas, capitán de la selección nacional, lo ayudó a vincularse en el Sorocabana de Brasil, con el que disputó el torneo paulista. Incluso lo quiso llevar a una Universidad de Estados Unidos, pero su sueño era jugar en Argentina.

Lucas Gil, un entrenador gaucho que trabaja en nuestro país, le habló a su representante, Gustavo Miravet, quien lo vinculó a su actual club.

Admirador de Giannis Antetokounmpo, reconoce que aún tiene mucho que aprender, pero considera que va por buen camino y por eso aceptaría la nacionalidad argentina, porque sabe que jugar un Mundial o Juegos Olímpicos con Ecuador suena a utopía.

LA SELECCIÓN

Una fuente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, que solicitó mantenerse en reserva, le aseguró a EXPRESO que “Bryan Carabalí será convocado a la selección nacional”, así como todos los deportistas que muestren buen nivel, pero si su deseo es jugar por otro país, “no hay forma de obligarlo a defender nuestros colores”.