¿Brujería en Barcelona SC?: Exjugador del Ídolo reveló y acusó a un compañero (video)

En una conversación por medio de una red social, los exjugadores de Barcelona Roosevelt Oyola, Washington Vera y Ely Esterilla tocaron el tema respecto a las actividades de "brujería" dentro del club. Uno de ellos fue quien acusó a otro de sus excompañeros en ser ejecutor de dicha práctica en el periodo en el que compartían camerino.

Esterilla mencionó: "El que estaba haciendo las cosas ahí era Eryc Castillo (hoy jugador de Alianza Lima)". Desató las risas e impresiones de Vera y Oyola al instante de su revelación y posteriormente insistió que "dentro de Barcelona hay mucha Brujería y mucha gente mala".

El exatacante continuó diciendo que lo que argumenta "es la verdad" y que a Castillo le ponía cosas en los zapatos. "Eryc me hizo esa cochinada... Tan bien le fue que a mí me regañó (José) Chamorro (representante de Castillo) en su momento: que no le haga caso a eso, que él no anda haciendo nada. Hasta al representante lo embruja", agregó.

El fragmento del video fue viralizado en redes sociales. Culminó con las aseveraciones de Esterilla mientras los Vera y Oyola no paraban de reír ante el atrevimiento y las acusaciones de su excompañero.

¿En qué periodo estuvo Ely Esterilla en Barcelona?

Ely Esterilla estuvo en Barcelona desde la temporada 2014 hasta la 2020. En ese periodo consiguió el título ecuatoriano de la campaña 2016 cuando el equipo fue dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Almada.

