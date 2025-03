Barcelona SC vs Delfín: Así alineará el Ídolo en la fecha 6 de LigaPro ¿Hay sorpresa?

De vuelta al ruedo y con dos torneos por afrontar. De esta forma Barcelona encara lo que se viene después de la paralización del campeonato por las eliminatorias, primero para el partido de la noche de este viernes 28 de marzo (19:00 de Ecuador) contra Delfín por la LigaPro y luego ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

El técnico Segundo Alejandro Castillo tiene clara la idea de ‘pararse’ firme en cada una de las competencias, razón por la que resaltó que “la semana de descanso le vino bien” al Ídolo, tras la reciente actividad y la seguidilla de partidos.

“Bajamos las cargas, pero también corregimos errores... Necesitamos estar con todas las energías después de la exigencia de la fase previa de Libertadores”, aseguró el director técnico, quien insistió en estar “enfocado” en ambos retos.

“Para eso trataremos de ir poniendo a los jugadores que están bien al 100 %, con un rendimiento óptimo, y así pelear en los dos frentes. Hemos trabajado con todos los chicos, más los que se sumaron de la selección, como el caso de (José) Contreras (de Venezuela), Janner (Corozo) y (Xavier) Arreaga”, agregó.

Segundo Castillo ya prepara el choque contra Delfín, en la vuelta a la actividad de la LigaPro Serie A Archivo

El Mortero, como es conocido el entrenador nacional, no descartó la variación de jugadores para el duelo de este viernes contra el Cetáceo. No obstante, enfatizó que “el equipo está fresco” y no habría problemas en armar una formación con los denominados jugadores titulares.

¿Cómo llegan Barcelona y Delfín para el partido de la fecha 6 de LigaPro?

Barcelona defenderá ante Delfín el liderato de la tabla de LigaPro. Llega con 12 unidades, 2 más que el segundo, Libertad. Mientras tanto, los visitantes tienen hasta ahora solo 5 puntos y están en la posición 12.

El conjunto torero recibirá a Independiente el próximo martes 1 de marzo, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Este duelo tiene un antecedente: el Ídolo cayó 4-0 en su fortín en la edición del 2020 del torneo continental.

La ‘ruta’ advierte exigencia y desgaste. Contando el último cotejo de marzo, el equipo de Segundo Castillo tiene ocho enfrentamientos por delante en todo el mes. Serán cinco por LigaPro (uno lo podría diferir) y 3 de competencia Conmebol.

Alineación de Barcelona para enfrentar a Delfín en la LigaPro

José Contreras; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Mario Pineida; Dixon Arroyo, Leonai Souza, Braian Oyola, Joaquín Valiente; Janner Corozo, Octavio Rivero

