Bella Cabrera: "Extraño a mis hijos putativos"

Bella Cabrera es conocida entre los hinchas de Emelec como la 'Abuelita boquera'. La aficionada millonaria se ganó este apelativo, debido a que, antes de la pandemia, acudía religiosamente al Capwell para alentar al Bombillo, cada vez que jugaba de local.

La fanática de 68 años no tenía miedo de meterse en la barra brava de los millonarios: la Boca del Pozo, ni tampoco a pararse en las barandas de la platea general ubicada sobre la avenida Quito.

La 'Abuelita boquera', en una entrevista con EXPRESO, reveló que reza todos los días para que la pandemia pase y así poder volver a ver a sus ‘hijos’, como ella llama a los jugadores de Emelec.

“Siento que me falta algo. Los domingos son muy tristes para mí, ya que solo paso encerrada y no puedo ir al estadio, todo por culpa de este virus. Le pido a Dios que pase esto rápido, para poder ver nuevamente a mis hijos putativos (risas)”, comenta la fiel hincha.

Bella revela que su amor por el Ballet nació cuando tenía 8 años, pues cuenta que se escapaba de su casa, para ver jugar a su equipo.

“Yo era tremenda. Como vivía cerca del estadio me le escapaba a mis padres y me iba solita a ver los partidos. Nunca me perdía un partido, claro que cuando regresaba a la casa me repelaban, pero eso no me importaba”.

La fiel hincha millonaria aún tiene presente la última vez que acudió a la Caldera. “Yo estuve en el último partido que Emelec jugó en el Capwell antes del inicio de la pandemia (8 de marzo de 2020). Recuerdo que ese día ganamos cuatro a cero a Aucas”.

LA DIERON POR MUERTA

Bella Cabrera asistía al Capwell cada vez que Emelec jugaba de local. Archivo

Bella recuerda que el año pasado la ‘mataron’ en las redes sociales, pues se enteró de esto cuando a sus familiares le llegaban la nota de pesar.

“Ya van dos veces que me van matando. La primera fue hace unos tres años y la otra al inicio de la pandemia. Empezaron a decir que me habían internado en el (Hospital) Luis Vernaza. Como yo trabajaba en el Cerro del Carmen mucha gente bajaba a darle el pésame a mis hijos, pero cuando me veían ‘vivita y coleando’ se sorprendían”.

NO SE PIENSA VACUNAR

Bella Cabrera no se pierde un solo partido de su amado Emelec, por la pandemia tiene que verlo a través de un celular(ag-extra) Freddy Rodriguez

Bella Cabrera asegura que sus hijos la han inscrito para el proceso de vacunación de la COVID-19, pero afirma que ella se niega por temor a que “algo me vaya a pasar”.

“Dios es el único que me guía y me cuida, la verdad que no confío para nada en esas vacunas. Voy a esperar tranquilita a que todo esto pase”.

Sobre el primer Clásico del Astillero, que se tuvo que haber jugado el 8 de mayo (se aplazó porque Emelec jugó el 7 de mayo por la Copa Sudamericana) la abuelita eléctrica sostiene que estaba segura de que los azules iban a ‘vacunar’ a Barcelona.

“El equipo viene bien, estoy contenta por mis muchachos que están ganando. Barcelona se salvó, porque la íbamos a aplicar otra vacuna, como la que le pusimos en la final de 2014 (risas)”.