Bayern Múnich
Bayern Múnich lidera la clasificación de la Bundesliga con 12 puntos.cortesía

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: día y canales para ver el partido de Bundesliga

El equipo de Vincent Kompany es líder con puntaje perfecto tras cuatro jornadas en la Bundesliga alemana

  • Redacción Expreso

Bayern Múnich quiere seguir con paso perfecto en la Bundesliga alemana cuando reciba este viernes 26 de septiembre al Werder Bremen en el Allianz Arena. El encuentro abre la quinta jornada del torneo y promete emociones en Múnich.

(Le puede interesar: La importancia de Junior Sornoza en el éxito internacional de Independiente del Valle)

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, es el único equipo que ha ganado sus cuatro partidos disputados, sumando 12 puntos y consolidándose en lo más alto de la clasificación. En casa, los muniqueses buscarán ratificar su cartel de favoritos al título y extender su racha victoriosa.

Por su parte, Werder Bremen llega con una campaña irregular bajo el mando de Horst Steffen. El equipo se ubica en la casilla 14 de la tabla con apenas 4 unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Su gran desafío será frenar el poder ofensivo del líder y sorprender en condición de visitante.

Harry Kane
Harry Kane comandará la delantera del Bayern Múnich.cortesía

Todas las miradas estarán puestas en Harry Kane, figura del Bayern Múnich y máximo goleador del equipo con 8 tantos en apenas cuatro jornadas. El delantero inglés se ha convertido en la principal arma ofensiva del conjunto bávaro. En la otra orilla, Werder Bremen intentará dar la sorpresa de la mano del atacante alemán Justin Njinmah, quien suma dos goles en el inicio de la temporada.

Con un Bayern sólido y un Werder Bremen urgido de puntos, el duelo en el Allianz Arena abre la jornada con un choque entre extremos: el puntero invicto frente a un rival que busca escalar posiciones.

Detalles para ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Werder Bremen

  • ¿Día? viernes 26 de septiembre 
  • ¿Horario? 13:30 (ECU / COL / PER), 14:30 (VEN / BOL), 15:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • ¿Dónde? Allianz Arena, Múnich 
  • ¿Canales de transmisión y streaming? Disney Plus

