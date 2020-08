Bayern de Múnich, el campeón perfecto

El Bayern de Múnich aplastó a sus rivales desde el primer día de competencia hasta este domingo 23 de agosto de 2020, que levantó el trofeo de la Champions League. La sexta de una rica historia, en la que se ha priorizado el proyecto deportivo.

El Nacional levanta la cabeza y al menos empata con Universidad Católica Leer más

El cuadro alemán se impuso 1-0 a un Paris Saint Germain (PSG) que tendrá que seguir gastando para ver si se le presenta una nueva oportunidad de meterse entre los grandes de Europa, porque ahora su renombre es a base de chequera y no de éxitos deportivos internacionales. Sí, el PSG sigue siendo un chico de Europa que tuvo una linda historia, pero con un final trágico.

Nasser Al Khelaifi, dueño de Bein Media y presidente del club, no tendrá más remedio que seguir sacando los dólares hasta compensar la falta de esa mística que sí mostró el Bayern de Múnich.

Hasta ahora, PSG lleva nueve años y más de tres mil millones de dólares invertidos en jugadores que han logrado consolidar el dominio interno, pero que no pueden romperla en Europa. Algo les falta y tendrán que seguirlo buscando.

Aunque su billetera es de las más fuertes del continente, no estuvo a la altura de un equipo poderoso como en Bayern, que también tiene una gran reserva monetaria, pero que siempre piensa hasta tres veces antes de gastar un solo dólar. No en vano, el once campeón está lleno de jugadores cuyo costo no se acerca a los 50 millones de dólares. El valor de sus fichas sí se ha incrementado después de ponerse la camiseta del equipo, pero antes tenían un costo mucho menor.

Inclusive Kingsley Coman, el autor del único gol en la final, llegó por 25 millones de dólares. El francés salió precisamente del PSG porque no iba a tener espacio ante tanta estrella cara que fue contratada. Y se fue gratis a la Juventus, antes de saltar a Alemania.

Historias que tiene el fútbol y que dejan muy claro que hasta para los fichajes se necesita de mucha suerte o de experiencia en las direcciones técnicas.

Bayern de Múnich es el campeón perfecto. Sus estadísticas así lo dicen. Ganó todos los partidos que disputó, ya sea en cancha local, visitante o neutra. Y en esta edición será recordado porque aplastó a sus rivales. No tuvo piedad ni con el Barcelona de España, al que despachó con una goleada histórica de 8-2. Los alemanes están en la cima, su proyecto dirá si se mantienen allí o aparece un equipo capaz de bajarse al ahora mejor del mundo.

PARA ARRIBA: Manuel Neuer. El arquero alemán tuvo una tarde fantástica, salvando dos mano a mano.

PARA ABAJO: Neymar. Era la clave del PSG para levantar la Champions League, pero él mismo se encargó de convertirse en el centro de otros temas faranduleros. No estuvo enfocado en la final y no tuvo un buen rendimiento.