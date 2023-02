Davis Bautista es el más joven de la selección ecuatoriana que participa en el Sudamericano sub-20 de Colombia.

Tiene apenas 17 años, pero no se achica ante ninguno de los delanteros de las otras selecciones, que disputan el hexagonal final de este torneo clasificatorio al Mundial de Indonesia (se dará entre mayo y junio próximo).

El puesto de titular se lo ganó en la tercera fecha de la primera fase, que se desarrolló en Cali, y dice que en ese primer partido ante Venezuela estaba “nerviosito”, pero que ahora “está acoplado”.

“Me tomó por sorpresa que el ‘profe’ me diera la oportunidad de ser titular. Un día antes del partido ante Venezuela me dijo que iba a ir por Luis Córdova. Esa noche no pude dormir de la emoción (risas)”, recuerda el zurdo.

Creo que hemos ido mejorando con el pasar de los partidos, pero lamentablemente se nos ha cerrado el arco. Se vienen partidos muy duros.

Davis Bautista, zaguero de la Tri sub-20

El jugador de Aucas asegura que en ese partido tuvo una primera jugada que por poco la falla, pero que luego de eso se asentó en la cancha.

“Al principio estaba nervioso, estaba temblando, en un ataque de ellos, me confié, di mal un pase, pero después de eso me ‘sacudí’ y creo que hice un buen partido”.

Pese a tener 17 años le ganó el puesto a Córdova, quien en las dos primeras fechas de la fase de grupos arrancó como titular de la Mini-Tri. Además, revela que no teme ir al choque con los atacantes grandotes de las otras selecciones.

“Si me toca ir a cuerpear lo hago, pero ese no es mi estilo. Prefiero salir jugando y hacer que el delantero pase de largo (risas)”.

Aunque en el arranque del hexagonal final del Sudamericano a la Mini-Tri no le ha ido bien, ya que perdió ante Brasil y Uruguay, Bautista asegura que el elenco nacional se siente comprometido con mejorar ante Colombia, Paraguay y Venezuela.

“Creo que hemos ido mejorando con el pasar de los partidos, pero lamentablemente se nos ha cerrado el arco. Ahora se vienen partidos muy duros, pero estamos confiados en poder sacar esto adelante”.

Davis revela que, si bien está concentrado con clasificar con Ecuador al Mundial de Indonesia, se siente algo preocupado, porque después de este Sudamericano tendrá que ponerse al día con los estudios.

“Estoy cursando el primer año en el colegio de Aucas. A los que estamos en competencia nos dan permisos especiales, pero he preguntado cómo van las clases y tengo hartas tareas acumuladas. Ojalá me puedan exonerar cuando regrese”, cerró con una sonrisa.

Un cambio en la defensa para el partido ante Colombia

Para el duelo de este lunes 6 de febrero (20:00) ante Colombia, el estratega de la selección sub-20 de Ecuador, Jimmy Bran, realizaría una variante en el once titular, de acuerdo al último encuentro que utilizó ante Uruguay.

El cambio se daría en la parte defensiva, pues para el choque que se dará en el estadio El Campín, el zaguero Garis Mina saltaría desde el arranque, en lugar de Luis Córdova.

Por otro lado, el elenco nacional llega a este duelo sin puntos, por lo que está obligado a vencer sí o sí a los cafeteros, que suman tres unidades, tras el triunfo que lograron en la fecha pasada frente a Paraguay.

Antes de este compromiso, la fecha 3 arrancará con el compromiso entre Venezuela y Uruguay (15:00), mientras que Brasil y Paraguay se medirán a las 17:00.