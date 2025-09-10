Barcelona vs Emelec en LigaPro 2025: el clásico que puede definir el destino de ambos

Clásico del Astillero: Barcelona por la cima y Emelec por la vida en LigaPro 2025

El Clásico del Astillero del domingo 14 de septiembre del 2025 no es un partido más. Para Barcelona SC significa confirmar su candidatura al título, mientras que para Emelec representa un duelo de supervivencia en la LigaPro.

Los amarillos, con Ismael Rescalvo en el banquillo, no llegan con la mejor de las caras. La derrota 3-2 frente a Católica en el Monumental dolió, pero el parón de dos semanas sirvió para reordenar las piezas. Con 47 puntos y la clasificación al hexagonal casi asegurada, Barcelona SC sabe que un triunfo ante su eterno rival significaría más que tres puntos: sería confianza, autoridad y orgullo.

Los números de Emelec y Barcelona en LigaPro

Situaciones diferentes, con idea de sobrevivir

Emelec, en cambio, ha vivido una temporada de montaña rusa. Tras un inicio pésimo, el equipo encontró oxígeno en la segunda etapa. Hoy suma 38 puntos, igual que Aucas, pero con Católica, Orense y Libertad apretando la pelea. La presión es máxima: perder podría dejar al Bombillo fuera de la lucha por un cupo en la fase final.

El Capwell, su fortaleza, no podrá mostrar su habitual plenitud. Una sanción obliga al cierre de la platea baja por incidentes recientes, lo que reducirá el ambiente eléctrico. Sin embargo, la rivalidad con Barcelona asegura que el estadio vibrará desde el primer minuto.

Rescalvo se enfrenta a su antiguo equipo

Más allá de la tabla, este clásico tiene tintes emocionales. Rescalvo se mide a Emelec, el club que lo catapultó y lo desgastó, en un duelo cargado de simbolismo. Barcelona busca reafirmar su jerarquía, mientras Emelec pelea por mantener viva la llama.

El Astillero otra vez será el centro del país futbolero. Y, como siempre, el Clásico promete ser un choque donde nada está escrito hasta el pitazo final.

