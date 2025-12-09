Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Hora y canal para ver el juego por Champions League

Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt con la obligación de sumar para acercarse a la clasificación directa a octavos

FC Barcelona está lejos de los puestos de clasificación directa a los octavos de Champions.

FC Barcelona busca una victoria ante Eintracht Frankfurt, en la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro será decisivo para ambos clubes, que necesitan sumar puntos con urgencia en esta recta final de la primera etapa del renovado formato del torneo europeo.

El partido se disputará este martes 9 de diciembre de 2025, a partir de las 15:00 (hora de Ecuador), en el Spotify Camp Nou, escenario donde los culés esperan hacerse fuertes.

Barcelona obligado a ganar para acercarse a los octavos de final

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con presión: apenas acumulan 7 puntos y están ubicados en el puesto 18 de la tabla general, una posición que por ahora solo les permite acceder al repechaje para los octavos de final.

FC Barcelona está en zona de repechaje para los octavos de Champions League. EFE

Únicamente los ocho primeros de la tabla de posiciones avanzan de manera directa a la fase de eliminación.

Lewandowski, Yamal y Rashford comandarán el ataque culé

Para este duelo, FC Barcelona alineará un tridente ofensivo de peso: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marcus Rashford, quienes serán claves para romper la defensa alemana.

Sin embargo, Flick no podrá contar con dos piezas importantes: Dani Olmo y Ronald Araujo, ambos descartados por lesión.

Eintracht Frankfurt busca sobrevivir en la Champions League

Al frente estará un Eintracht Frankfurt necesitado de puntos. Las Águilas suman apenas 4 unidades y se encuentran en la casilla 28, fuera incluso del repechaje. El conjunto alemán llega con la obligación de ganar para no despedirse prematuramente de sus aspiraciones europeas.

Su once inicial contará con jugadores decisivos como Ritsu Doan, Mario Götze y Jessic Ngankam, futbolistas capaces de complicar al Barça si encuentran espacios.

Dónde ver Barcelona vs Eintracht Frankfurt en Ecuador

En Ecuador, el compromiso entre FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt será transmitido EN VIVO a través de la plataforma Disney+ y del canal de televisión pagada ESPN, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de este enfrentamiento europeo.

