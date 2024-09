Barcelona | Víctor Mendoza: "Estoy en mi mejor etapa"

El arquero del Barcelona, Víctor Mendoza, tiene la responsabilidad de jugar los diez partidos en el equipo. En el primero, logró conseguir los tres puntos ante Macará. Es un jugador que ha tenido paciencia para alcanzar la titularidad, después de que el DT Ariel Holan decidiera enviar al banco a Javier Burrai.

Mendoza habla sobre su momento: "Siempre es importante jugar, y para eso nos preparamos, pero hay que respetar lo que dice el entrenador. Ahora se me ha dado la oportunidad de jugar, algo que he estado buscando. Estoy en mi mejor etapa y, si cuento con el respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros, eso es una ventaja".

Lea además: El favorable camino que tiene Barcelona para pelear la segunda etapa de LigaPro

¿Kendry Páez recorrió en moto la Isla Trinitaria? El video que se hizo viral Leer más

El arquero comentó que se preparó en todos los aspectos, incluyendo lo mental, consciente de que debe estar concentrado tanto dentro como fuera de los entrenamientos. Mendoza lleva nueve años en el Barcelona.

Mendoza habla de trabajo

Sobre su forma de interactuar con la defensa, mencionó: "No hay que responder nada, solo hay que trabajar o jugar. Hablé con los cuatro defensas para tratar de cometer la menor cantidad de errores posible".

También compartió lo que hacía cuando no era titular: "No hay secreto; hay que entrenar como si te tocara jugar. Siempre hay que estar bien preparado. Creo que he podido ayudar al equipo, aunque hay mucho que corregir".

Mendoza jugará el sábado 21 de septiembre de 2024, ante el Deportivo Cuenca; será su segundo partido consecutivo. Se siente bien trabajando con el nuevo entrenador de arqueros, Robín Pico.

Víctor Mendoza solo le interesa llegar a la final del torneo. Archivo

Sin polémicas con nadie

Respecto a lo que emularía de su padre, que fue golero de Barcelona con quien no se habla, dijo: "No sé por qué me preguntan eso. Saben de la relación que tengo con él; no hablo con él y no lo he visto jugar, solo he visto algunos videos".

Mendoza también habló de su relación con Javier Burrai. Primero, mencionó que tiene un año más de contrato y que está enfocado en eso. Sobre su amigo Burrai, comentó: "Siempre nos aportamos lo mejor de manera positiva y tratamos de hacer lo mejor que podemos".

Finalmente, Mendoza envió un mensaje a la hinchada, asegurando que tratará de dar lo mejor de sí, que se queden tranquilos, que están corrigiendo todos los errores y que su único objetivo es llegar a la final con un equipo competitivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!