Barcelona SC vs. Universidad Católica: alineación y dónde ver el partido EN VIVO

El Ídolo recibe a la Chatoleí buscando de local reencontrarse con una victoria dos partidos después

Barcelona SC y Universidad Católica se enfrentarán por la sexta fecha de la LigaPro 2026.

Barcelona SC recibe a Universidad Católica en un compromiso crucial por la sexta jornada de la LigaPro 2026. El conjunto torero, dirigido por César Farías, busca sacudirse de la irregularidad local tras su reciente éxito en Copa Libertadores, mientras que la Chatoleí llega con la intención de asaltar Guayaquil y mantenerse en la zona alta de la tabla.

¿A qué hora juega Barcelona SC hoy?

El pitazo inicial está programado para las 15:30 (hora de Ecuador) del domingo 22 de marzo. Si te encuentras fuera del país, aquí tienes los horarios internacionales:

México (CDMX): 14:30

Colombia y Perú: 15:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Argentina, Chile y Uruguay: 17:30

España: 21:30

Canales de transmisión: ¿Dónde ver el partido en vivo?

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Para los aficionados dentro del territorio ecuatoriano, la señal exclusiva del encuentro será a través de la plataforma de streaming Zapping Sports.

Análisis previo: ¿Cómo llegan los equipos?

El Ídolo del Astillero llega motivado tras eliminar a Botafogo en el torneo continental, pero con la urgencia de sumar de a tres en el campeonato doméstico para no perderle la pista a los líderes. Por su parte, el cuadro Camaratta ha mostrado un fútbol sólido y efectivo, convirtiéndose en un visitante sumamente peligroso para cualquier equipo en el llano.

Barcelona SC aspira a sumar tres puntos de local. Cortesía

Posible alineación de Barcelona SC:

Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Mina; Lugo, Quiñónez, Cano, Martínez; Villalba y el 'Pipa' Benedetto.

Posible alineación de Universidad Católica:

Romo; Anangonó, Cangá, Chancellor, Valencia; Clavijo, Martínez, Díaz, Alonso, Mejía; Fajardo.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

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