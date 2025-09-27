Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

barcelona ligapro
Barcelona SC continúa en la disputa por el liderato de la LigaPro 2025cortesia

Barcelona SC vs Aucas EN VIVO: Mira el minuto a minuto aquí del partido de LigaPro

Los dirigidos por Ismael Rescalvo reciben en el Monumental a los orientales en el duelo correspondiente de la fecha 30

El fútbol ecuatoriano se enciende este sábado 27 de septiembre con un choque de alto voltaje. Por un lado, el Barcelona Sporting Club, más vivo que nunca en la carrera por el liderato, recibe a un Sociedad Deportiva Aucas que, aunque sin opciones de título, busca un triunfo crucial para asegurar su cupo al hexagonal final de la LigaPro.

Lea también: Amaño de partidos: LigaPro revela principales implicados de Gualaceo y Chacaritas

El Ídolo llega a esta jornada 30 con el viento a favor. Su reciente triunfo ante Deportivo Cuenca, sumado al empate de Independiente del Valle, le ha permitido reducir la distancia en la tabla y encender la ilusión de su hinchada. Los dirigidos por Ismael Rescalvo, actualmente en la segunda posición con 53 puntos, saben que una victoria en casa es indispensable para seguir soñando con el asalto a la cima.

RELACIONADAS

Del otro lado, la realidad es distinta. El Aucas de Gabriel Pereyra, tras un empate deslucido sin goles frente a Orense SC, se despidió de la pelea por el campeonato. Con 40 puntos y en el noveno lugar, los orientales ahora concentran sus fuerzas en la clasificación al hexagonal, un mini-torneo que otorgará el único cupo para la Copa Sudamericana. Aunque sin la presión por el liderato, Aucas no será un rival sencillo y querrá reivindicarse con un buen resultado en un escenario histórico.

Barcelona SC
Barcelona perdió 2-0 con Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda este 2025.GUSTAVO GUAMAN
liga de quito jeison medina

Copa Libertadores 2025: Estos son los equipos clasificados a las semifinales

Leer más

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la fecha 15 de la LigaPro este año, el 1 de junio. La victoria 2-0 fue para el Papá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con los tantos de Brian Montenegro y Michael Carcelén.

RELACIONADAS

Barcelona SC vs Aucas: ¿Por qué canales ver el partido?

El pitazo inicial está programado para las 19:00, hora de Ecuador, y se espera un Monumental con lleno total. El partido, que promete ser una batalla más en la rica historia de estos dos clubes, será transmitido por El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Ecuavisa.

Alineaciones de Barcelona SC y Aucas en el Monumental

Barcelona vs Aucas EN VIVO | Minuto a minuto del partido

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Aucas: Mira el golazo de Octavio Rivero en el Monumental (Video)

  2. Selena Gomez se casa con Benny Blanco: fotos y detalles de la boda

  3. ¿Qué pasó en el mundo este 27 de septiembre de 2025?

  4. Barcelona SC vs Aucas EN VIVO: Mira el minuto a minuto aquí del partido de LigaPro

  5. Tragedia en India: estampida durante mitin político deja al menos 36 muertos

LO MÁS VISTO

  1. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

  2. Correa sobre Noboa: "Me encantaría enterrarlo en las urnas como a su padre en 2006"

  3. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  4. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  5. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

Te recomendamos