Barcelona SC vs Aucas EN VIVO: Mira el minuto a minuto aquí del partido de LigaPro

Los dirigidos por Ismael Rescalvo reciben en el Monumental a los orientales en el duelo correspondiente de la fecha 30

El fútbol ecuatoriano se enciende este sábado 27 de septiembre con un choque de alto voltaje. Por un lado, el Barcelona Sporting Club, más vivo que nunca en la carrera por el liderato, recibe a un Sociedad Deportiva Aucas que, aunque sin opciones de título, busca un triunfo crucial para asegurar su cupo al hexagonal final de la LigaPro.

El Ídolo llega a esta jornada 30 con el viento a favor. Su reciente triunfo ante Deportivo Cuenca, sumado al empate de Independiente del Valle, le ha permitido reducir la distancia en la tabla y encender la ilusión de su hinchada. Los dirigidos por Ismael Rescalvo, actualmente en la segunda posición con 53 puntos, saben que una victoria en casa es indispensable para seguir soñando con el asalto a la cima.

Del otro lado, la realidad es distinta. El Aucas de Gabriel Pereyra, tras un empate deslucido sin goles frente a Orense SC, se despidió de la pelea por el campeonato. Con 40 puntos y en el noveno lugar, los orientales ahora concentran sus fuerzas en la clasificación al hexagonal, un mini-torneo que otorgará el único cupo para la Copa Sudamericana. Aunque sin la presión por el liderato, Aucas no será un rival sencillo y querrá reivindicarse con un buen resultado en un escenario histórico.

Barcelona perdió 2-0 con Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda este 2025. GUSTAVO GUAMAN

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la fecha 15 de la LigaPro este año, el 1 de junio. La victoria 2-0 fue para el Papá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con los tantos de Brian Montenegro y Michael Carcelén.

Barcelona SC vs Aucas: ¿Por qué canales ver el partido?

El pitazo inicial está programado para las 19:00, hora de Ecuador, y se espera un Monumental con lleno total. El partido, que promete ser una batalla más en la rica historia de estos dos clubes, será transmitido por El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Ecuavisa.

