Barcelona SC: así fue la presentación de la plantilla en Nueva Jersey

Miles de aficionados toreros acudieron la tarde del domingo 11 de febrero, al Hinchliffe Stadium, de Nueva Jersey, para asistir a la Noche Amarilla, el evento que anualmente organiza Barcelona para presentar a su plantilla.

Con bombos, tambores, paraguas, y demás cánticos del club, la afición torera se hizo sentir en la previa del encuentro entre Barcelona y Unisamba FC, un modesto equipo que se enfoca en la formación de jóvenes prospectos.

El evento, que es dirigido por el animador Ángel Villagómez, contó con la participación de artistas nacionales como Daniel Betancourth, show de juegos pirotécnicos y un reconocimiento para las glorias del club Lupo Quiñónez, Byron Tenorio y un homenaje a Carlos Muñoz.

El club presentó a toda su plantilla 2024. Entre los más agasajados fue el mediapunta Damián 'El Kitu' Díaz, el golero Javier Burrai y el delantero Djorkaeff Reasco.

Cabe recordar que Cristhian Solano no pudo viajar por problemas en su documentación, mientras que Carlos 'Paco' Rodríguez se encuentra lesionado. Otros de los que no viajaron a suelo estadounidense fueron Jonatan Bauman ni Fidel Martínez, quienes no entrarían en la consideración del DT Diego López para esta temporada.

Alineación de Barcelona en la Noche Amarilla 2024

Barcelona: Burrai; Suárez, Guerra, Sosa, Pineida; Arroyo, Gaibor, Corozo, Preciado; Reasco y Fydriszewski

