Barcelona SC: Ismael Rescalvo tuvo un nuevo entredicho con un periodista (video)

Ismael Rescalvo, director técnico de Barcelona, dejó su análisis tras la caída (1-0) con Liga de Quito el pasado jueves 24 de julio y expresó su confianza sobre la pelea por el primer lugar de la LigaPro.

Lea también: ¿Capurro o Pervis, quién es el mejor lateral izquierdo de la historia de Ecuador?

El estratega español en conferencia de prensa habló de su trabajo en el equipo amarillo: "Se juega como se entrena, pero necesitamos entrenar más tiempo para consolidar la idea. Con 30 días es complicado cambiar la estructura de un equipo y estamos en ese camino. Tenemos hasta la fecha 30 para tener la regularidad que buscamos y poder llegar al hexagonal con las ilusiones intactas de poder ser campeones".

También habló del desempeño que demostraron sus futbolistas frente a los albos. "Lo hicimos bien durante 35 minutos y tuvimos opciones para adelantarnos en el marcador. La diferencia en el marcador fue la efectividad que tuvieron ellos, lo que nos faltó en ese inicio de partido. En el segundo tiempo el equipo estuvo con mucha entrega, nos faltaba estructura en el equipo. Lo que pasa es que debemos ser más consistentes en el juego ofensivo", expresó.

Janner Corozo, con expresión evidente de malestar luego de la derrota de Barcelona ante Liga de Quito. Miguel Canales / Expreso

Pervis Estupiñán en AC Milan: Estos son todos los ecuatorianos que jugaron en Italia Leer más

El entrenador europeo recalcó lo difícil que es sumar en el Monumental: "La jugada del gol es sin duda es más acierto del rival que desacierto nuestro. Replegamos bien en esa jugada, pero hubo más acierto del rival que desorganización defensiva. Nos ha costado ganar en casa, hemos tenido buenos compases en todos los partidos, pero nos ha faltado consistencia, es algo que se ha sufrido a lo largo de la temporada".

Ismael Rescalvo reaccionó a la pregunta de un periodista

Rescalvo tuvo un entredicho con uno de los periodistas al ser preguntado respecto a la posibilidad de ser punteros, esto respondió: "Yo no he dicho eso (falta de trabajo), he dicho que faltan más entrenamientos. Matemáticamente se puede llegar, no hay dudas".

👀🟡🧑‍🏫 La discusión que tuvo Ismael Rescalvo con un periodista. pic.twitter.com/PpW1eji12L — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 25, 2025

"Yo sé que hay un gran equipo, los jugadores me lo demuestran en cada entrenamiento, pero para consolidar la idea necesitamos más tiempo de entrenamiento", cerró el técnico de Barcelona.

Con este resultado ante Liga de Quito, Rescalvo sumó un registro de tres empates, una victoria y una derrota desde que asumió el mando del equipo principal de los toreros.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona en la LigaPro?

El próximo duelo del conjunto amarillo será ante Orense en el estadio Monumental, válido por la fecha 23 de la LigaPro. Se jugará el sábado 2 de agosto.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!