Barcelona SC: Hinchas se endeudan para conseguir entradas al Monumental

El partido entre Barcelona SC y Corinthians, correspondiente a la Copa Libertadores, llega en una fecha complicada para muchos aficionados. Tras un largo feriado de carnaval, la economía de algunos no está en su mejor momento, pero la pasión por el equipo torero siempre encuentra una solución.

Para los seguidores del Ídolo no hay excusas. Feriados, días laborales o dificultades económicas no son un impedimento cuando Ayer el entusiasmo era evidente por la compra de los boleto. Samuel Alfonso llegó con sus hijos en busca de un par de entradas. Con la pequeña Heidy en brazos, contó que pasó el carnaval en Guayaquil, pero que no dudó en usar su tarjeta de crédito para asegurar su presencia en el partido.

“Desde que bajé del carro pregunté si aceptaban tarjeta, me dijeron que sí, y no lo pensé dos veces”, relató Alfonso. “Por Barcelona, lo que sea”, añadió con una sonrisa.

Gabriel Aguirre, otro hincha amarillo, aplicó la misma estrategia. “Que la tarjeta pague, que algo por nosotros haga”, expresó entre risas. Aguirre, quien trabaja en una aplicación de taxis, aprovechó el feriado para comprar sus boletos sin la aglomeración que se espera en los próximos días.

Geovanni Rizzo también se acercó a la boletería para consultar los precios y ayudar a sus amigos con la compra. Por su parte, Ángel Encalada, socio del club y dueño de un local en el centro de Guayaquil donde también se venden boletos, confirmó la fidelidad de los hinchas. “He visto seguidores que prefieren dejar de comer antes que perderse un partido”, comentó.

Otro caso es el de Jamil Peralta, quien llegó para averiguar si podía pagar con tarjeta de crédito. Al recibir una respuesta afirmativa, regresó a su casa a buscarla. “Quiero ver a Barcelona en la Copa Libertadores. Puede ser el último partido o el inicio del sueño en la fase de grupos”, señaló entusiasmado. Mientras se alejaba rumbo a la estación de la Metrovía, gritó: “Necesito cuatro entradas para la familia, luego eso se paga”.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Segundo Castillo continuó su preparación. El lunes 3 de marzo entrenó en la cancha alterna del Monumental, con la novedad que Felipe Caicedo ya entrena junto a sus compañeros.

