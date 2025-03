Copa Libertadores: Días, horarios y dónde ver la Fase 3 en vivo

La emoción de la Copa Libertadores continuará con la tercera fase previa, que se disputará entre el martes 4 y el jueves 8 de marzo del 2025. Ocho equipos competirán por los últimos cuatro cupos a la fase de grupos, mientras que los eliminados tendrán una segunda oportunidad en la Copa Sudamericana.

Barcelona SC ante un reto histórico

Ecuador tendrá como representante a Barcelona SC, que se medirá ante Corinthians en un duelo inédito en la historia del torneo. El equipo ecuatoriano buscará imponerse ante el conjunto brasileño para avanzar a la siguiente ronda.

Además, otro enfrentamiento con presencia ecuatoriana será el de Alianza Lima, donde militan Fernando Gaibor y Eryc Castillo, junto a los experimentados Hernán Barcos y Paolo Guerrero. El equipo peruano, que sorprendió al eliminar a Boca Juniors en la fase anterior, intentará seguir avanzando en el certamen.

LOS NUMEROS DE BARCELONA SC Y CORINTHIANS

En caso de empate en el marcador global, la clasificación se definirá directamente por penales, sin tiempo extra. Los encuentros podrán seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

Calendario de partidos de la Fase 3

Martes 4 de marzo: Deportes Iquique (CHI) vs. Alianza Lima (PER), Estadio Tierra de Campeones.

Segundo Castillo revela su verdad en Barcelona SC: 'No hay titulares ni suplentes' Leer más

Miércoles 5 de marzo, Iquique y Melgar (PER) vs. Cerro Porteño (PAR) 17:00: Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. 19:30: Barcelona SC (ECU) vs. Corinthians (BRA), Estadio Banco Pichincha, Guayaquil

Jueves 6 de marzo, 19:30 Boston River (URU) vs. Bahía (BRA), Estadio Centenario, Montevideo

Partidos de vuelta de Copa Libertadores

Martes 11 de marzo, 17:00: Alianza Lima (PER) vs. Deportes Iquique (CHI). Estadio Alejandro Villanueva, Lima. 19:30:

Miércoles 12 de marzo, 17:00: Cerro Porteño (PAR) vs. Melgar (PER), Estadio La Nueva Olla, Asunción. 19:30 Corinthians (BRA) vs. Barcelona SC (ECU). Neo Química Arena, Sao Paulo

Jueves 13 de marzo, 19:30: Bahía (BRA) vs. Boston River (URU). Arena Fonte Nova, Bahía.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!