Barcelona ya revoluciona suelo manabita

La llegada del campeón e ídolo del Ecuador, Barcelona Sporting Club, a tierras manabitas, causó revolución, emoción y movimiento en la ciudad puerto de Manta.

Los toreros fueron recibidos por decenas de hinchas, que, con banderas, canticos y otras manifestaciones de fanatismo, se apostaron para formar una especie de calle de honor, a la altura de la vía Puerto Aeropuerto de la urbe porteña manabita.

Los gritos de “campeón”, “un solo ídolo tiene el Ecuador” “bienvenido a Manta ídolo”, se escucharon pronunciar por los aficionados toreros que incluso colocaron globos en los postes de la importante arteria vial mantense.

Manta se vistió de amarillo para recibir al campeón ecuatoriano. alejandro giler

Pasada las 18h20, los campeones ecuatorianos arribaron hasta las instalaciones del Hotel Oro Verde, lugar donde el resguardo policial evitó que un minúsculo grupo de hinchas se acercara o se pudiera fotografiar con los jugadores.

Uno a uno fueron descendiendo los elementos canarios para luego acudir a cada una de sus habitaciones. El paraguayo Williams Riveros y el mantense Carlos Garcés, fueron los más aplaudidos al momento de ingresar al hotel por los aficionados presentes.

Hinchas como César Mero llegaron hasta el lugar, pero no pudieron acercarse tanto a los futbolistas amarillos. “El año pasado me tomé fotos con todos, este año no tuve chance, entendemos que por la pandemia debemos cuidarnos, pero lo importante es darle nuestro respaldo y que sientan que Manta es amarillo”, refirió el aficionado de Barcelona.