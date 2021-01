Barcelona: Matías Oyola, ¿un año más o el final de un histórico ciclo?

Matías Oyola no es cualquier nombre en Barcelona Sporting Club. Su figura está a la par de grandes leyendas del club, convirtiéndose en el gran referente deportivo de la institución en esta época contemporánea.

No solo los tres títulos obtenidos lo encasillan como leyenda viva, también está esa estirpe para pelear las batallas más duras de su club en años de crisis en los que hasta llegó a defender a sus compañeros ante dirigentes irresponsables.

“Oyola es Barcelona y Barcelona es Oyola”, así lo dijo Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente amarillo, en Directv y aunque esa expresión es real, hoy es incierto el futuro del Capi.

Alfaro Moreno dijo que la decisión está en manos de Oyola, pero no por lo económico, más bien desde su propia experiencia al retirarse. Una vez definida esa decisión, exclusivamente de Oyola, se definirán temas económicos.

“Una cosa ganaba Alfaro Moreno cuando llegó como estrella, otra a los 38 años. Matías debe decidir si quiere continuar, a partir de ahí veremos (la parte económica)”, dijo Alfaro.

Con 38 años y un profesionalismo indiscutible lo justo es que Oyola tenga un adiós, primero vistiendo la divisa que ama, y segundo, que esté a la altura de su historia: la de un ídolo.

PUNTOS DE VISTA

José Carlos Crespo, periodista de Radio Diblú y Directv

El periodista deportivo opina que Oyola debe quedarse en Barcelona y retirarse de la manera que merece. Cortesía

“Las condiciones en la negociación deben ser hoy más favorables para Barcelona”

"Siempre he estado en el lado de respetar a máxima ultranza a los ídolos y referentes que en el paso de los años han logrado y se han vaciado en sus clubes. Oyola entra en esa dimensión de alguien que, definitivamente, está en la historia grande de Barcelona, no solo por los buenos momentos, sino también por los malos. Fue importante para que no se consuma el descenso, por lo tanto me cuesta decir no a su continuidad. Si él quiere continuar un año más y, entendiendo que las condiciones en esa negociación deben ser más favorables hoy para Barcelona y no tanto como en años atrás para el jugador, haría el esfuerzo para que se quede, considerando la trascendencia que tiene en el camerino. Si quiere seguir un año más y se ajusta a las condiciones que le ofrecen, buscaría que este sea su año de despedida con un estadio lleno, porque lo merece”.

José Alberto Molestina, periodista de Radio Diblú y GolTV

El comentarista de GolTV enfatiza en que Oyola atraviesa una nueva etapa deportiva. Cortesía

“Oyola debe entender su nuevo rol deportivo, ahora no es un futbolista de 90 minutos”

"Matías Oyola es el último ídolo del Ídolo, y él desde ese estatus tiene que entender la posición actual de Barcelona y la suya, desde lo económico, no creo que debería ser tan extenso de negociar. Pero él debe entender su nuevo rol deportivo. Hoy no es un futbolista para 90 minutos, o un jugador que siempre te resuelve encuentros, sus características de juego están para ciertos tipos de partidos en los cuales no ingresa como un revulsivo, pero sí para cerrar un encuentro, manejar un resultado. Como hacía en la antigüedad el histórico pitcher panameño de los New York Yankees, Mariano Rivera, que era un gran cerrador. Si desde esos rubros entran en una acuerdo económico, el último ídolo del Ídolo debe seguir una temporada más en Barcelona”.