Barcelona: La noche Amarilla se podría hacer en Estados Unidos

La Noche Amarilla 2024 de Barcelona Sporting Club no podría realizarse, esto debido a las restricciones impuestas por el COE, que sugiere prohibir eventos masivos por motivos de seguridad en Ecuador, según señaló Esteban Torres, viceministro de Gobierno.

Una fuente del club confirmó el martes 30 de enero que se había notificado a los patrocinadores sobre la posible suspensión del evento. Sin embargo, la noche del miércoles 31, Luigi Macchiavello, jefe de prensa de Barcelona SC, aclaró que "nada está suspendido" y que están a la espera de las decisiones del Gobierno para determinar la viabilidad de la Noche Amarilla.

Nada está suspendido.

Todos estamos trabajando en BSC y listos, esperando a lo que se vaya a anunciar, para luego comunicar lo que se viene.

— Luigi Macchiavello B (@LuigiMB) February 1, 2024

En caso de que no sea posible realizar el evento con público en Ecuador, Barcelona contempla la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos.

Según Macchiavello, el club ha estado trabajando en la organización de la Noche Amarilla desde la pretemporada en Estados Unidos y se han mantenido en contacto con las autoridades para ajustar los detalles logísticos.

Cada municipio, a través de su COE cantonal, deberá decidir si se autoriza o no la realización de la Noche Amarilla en Guayaquil. En caso de que no sea viable en Ecuador, se consideran opciones como Miami o New York. De acuerdo con el periodista Cristian Carrasco, se han realizado consultas sobre la disponibilidad de estadios en estos lugares, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Miami y Nueva York son las opciones que maneja Barcelona ante el escenario de mudar a los Estados Unidos la Noche Amarilla 2024.



📌 @ccarrasco750 / @DeUnaSF pic.twitter.com/DHFxVrx1Pd — MrOFF (@MrOFFSIDER) February 1, 2024

Macchiavello subrayó la importancia de seguir las directrices de las autoridades y aseguró que Barcelona será respetuoso con cualquier decisión que se tome. Se están explorando todas las opciones posibles para garantizar que el evento se lleve a cabo de manera segura y exitosa, ya sea en Ecuador o en el extranjero.

