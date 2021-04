Barcelona: Nixon Molina, el "sacrificado" en el plan de Fabián Bustos

La paciencia ha sido una de las virtudes de Nixon Molina. Esto ya lo demostró la temporada 2020, cuando al volante le tocó esperar hasta la sexta fecha de la segunda etapa de la LigaPro, para meterse en el equipo titular de Barcelona.

Pese a que este año parecía que iba a iniciar como estelarista, al esmeraldeño le ha tocado nuevamente tener tranquilidad, pues de las seis fechas que se han jugado hasta ahora en el torneo nacional, en ninguna ha jugado desde el inicio.

Leonardo Soledispa y David Bravo, dos exjugadores toreros, consideran que se está siendo injusto con este futbolista, pues opinan que cada vez que le ha tocado ingresar, el juego de los canarios mejora. Tal como pasó ante Independiente del Valle.

“Molina está siendo el gran sacrificado del equipo. Fue uno de los puntales de Barcelona el año pasado, pero vemos con sorpresa que no entra en los planes de Bustos desde el arranque”, expresó Soledispa. El exvolante indicó que quiere entender que el estratega argentino busca tener un equipo más ofensivo, con la presencia de un solo volante de marca (Bruno Piñatares), pero cree que esto no funciona en todos los partidos.

“Piñatares es más de marca y López se suelta más. Ellos no habían tenido tantos problemas hasta que les tocó medir a Independiente, que es un equipo muy dinámico. Los dos no pudieron sostener el ritmo del rival, pero con Molina todo se equilibró”.

Soledispa comentó que en el último encuentro, los toreros pudieron equiparar el juego, debido a que el ex Santa Rita tiene más despliegue que López. “Creo que para este tipo de partidos, o cuando le toque enfrentar a rivales como Emelec, Liga de Quito, la pareja de volantes debe ser Piñatares y Molina”.

"Vendrán partidos iguales de duros como el que fue ante Independiente del Valle y se va a necesitar a Nixon Molina de titular”. Leonardo Soledispa, exvolante de Barcelona

Bravo por su parte expresó que Bustos debería hacer jugar como titular a Molina y acomodar más adelante a López, pues cree que el argentino no está siendo ubicado en su puesto habitual. “López es un buen jugador. En Delfín y en Aucas tuvo una destacada actuación, pero jugando delante de los dos volantes centrales. Acá en Barcelona se le pide que ayude a la marca y ese no es su fuerte. En cambio Molina ayuda mucho en el quite y tiene mayor recorrido en la cancha”, comentó el otrora mediocampista.

"Molina es un todo terreno, tiene buena marca y buena proyección, pero Bustos cree que le sirve más para la variante y hay que respetar”. David Bravo, exmediocampista de Barcelona

El Cholo contó que esta situación de Molina le hace recordar lo que vivió en Barcelona, en la década de los 90. “A mí muchas veces me tocó ser paciente. Cuando jugué en Barcelona, como técnico estaba Miguel Brindisi y me tocaba alternar con Marcelo Trobbiani. Mucha gente siempre me decía que yo debía ser el titular, pero ya era decisión del técnico. Algo similar atraviesa Molina”, dejó saber.