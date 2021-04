Augusto Aragón se llevó el protagonismo en el partido entre Barcelona e Independiente del Valle

Aragón dio un penal inexistente para Barcelona, pero no se pitó dos que fueron claros. También se equivocó en contra de Independiente del Valle con otro penal

El partido entre Barcelona e Independiente del Valle (2-2) tuvo un protagonista inesperado: el árbitro central Augusto Aragón.

Sus decisiones molestaron tanto a ambos equipos que Fabián Bustos, en el local, y Cristian Pellerano, en la visita, se fueron expulsados por excederse en los reclamos.

En los dos casos, los detonantes fueron decisiones del juez. Pellerano miró la tarjeta roja cuando ya salió de la cancha, por lo que no perjudicó directamente a su equipo. Bustos, en cambio, se fue asegurando que lo “botaron mal”.

Más allá de que los dos equipos se sintieron perjudicados, existen jugadas puntuales que podrían afectar la calificación de Aragón.

Por ejemplo, para el exárbitro Byron Moreno en el partido se cometieron cuatro errores que influyeron en el resultado. Para él, Aragón es uno de los mejores en el país, pero en el Monumental tuvo una “mala actuación” y cometió errores en contra de ambos clubes.

“En el primer tiempo Williams Riveros tocó a Beder Caicedo en el área y no cobró (penal). En el segundo, Byron Castillo fue derribado dos veces y tampoco las pitó. El árbitro solamente tiene un punto de vista y no tuvo la colaboración de los asistentes. Igual, eso no lo exime de su mala actuación”, manifestó.

Incluso, Moreno opinó que el penal a favor de los canarios fue incorrecto, ya que Emmanuel Martínez y Johanner Chávez chocan de frente.

“El VAR (árbitro asistente de video) debería entrar en acción porque hay muchos errores. Actualmente no se puede implementar por el tema económico, pero para un futuro deberían pensarlo”, enfatizó.

En las redes sociales abundan los reclamos a LigaPro por el rendimiento de Aragón; pero su presidente, Miguel Ángel Loor, argumentó que la organización no tiene injerencia en la designación, calificación o capacitación de los réferis.

Ante los constantes mensajes me veo en la obligación de aclarar: LigaPro NO tiene injerencia alguna en la designación, calificación o capacitación de los árbitros en nuestro torneo. LigaPro y sus clubes únicamente cancelan los honorarios de los señores árbitros y jueces de línea. pic.twitter.com/RmBWg2rZ7J — Miguel Angel Loor (@miguelloor) April 4, 2021

Mientras que Carlos Manzur, expresidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le dijo a EXPRESO que la logística de los colegiados está a cargo de los excentrales Roger Zambrano y Omar Ponce.

De todas formas, aclaró que hay un protocolo para actuar en caso de que el árbitro reciba una mala calificación. Estas sanciones no se hacen públicas.

Los árbitros no están en manos de ningún dirigente, ni federación o LigaPro. Hay una estructura establecida para las designaciones y calificaciones. Ahora si el colegiado tuvo una mala actuación y se le pone una mala calificación, será castigado y enviado a pitar dos partidos a la Serie B. Esa es la sanción por ser primera vez. Carlos Manzur