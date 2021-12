Barcelona necesita otro zaguero central

La forma en que Barcelona cerró el año fue nada acorde a lo que pide el aficionado amarillo. El Ídolo, pese a que se terminó metiendo a la Copa Libertadores del próximo año, dejó más dudas que certezas en la parte futbolística.

Barcelona: Fabián Bustos, un año más en el Ídolo del Astillero Leer más

Y una de las zonas en donde mostró altibajos fue en la defensa. En los partidos finales de la segunda etapa de la LigaPro, el estratega Fabián Bustos tuvo que hacer modificaciones para recomponer la zaga amarilla.

Un ejemplo claro fue la situación de Williams Riveros. El paraguayo, quien fue uno de los puntos altos en el Barcelona de 2020, no tuvo un buen cierre de año y su bajón se notó los tres últimos duelos del torneo nacional.

Por ello, a vísperas de una nueva temporada, salta la duda de si Barcelona necesita reforzarse con un nuevo defensa.

Víctor Montoya y Ricardo Armendáriz, exjugadores del representativo canario, coincidieron en que el equipo torero sí debe traer un nuevo zaguero, pero no porque Tarzán Riveros, como lo llaman, ya no pueda dar más en el equipo, sino para no sufrir las complicaciones de afrontar la Libertadores y la LigaPro.

“Creo que la gente ha sido injusta con Riveros, él fue un punto alto en el equipo del año pasado. Esta temporada también hizo una buena Copa (avanzaron hasta semifinales) y en los últimos partidos es verdad que bajó su rendimiento, pero se pudo haber dado por desgaste físico”, comentó Montoya.

El exdefensa de Barcelona acotó que el problema con el que terminó el equipo no fue netamente culpa de la defensa, sino también de la zona de volantes y delanteros.

Copa Libertadores: Toreros y camaratas conocieron su destino Leer más

“El equipo debe traer otro jugador para reforzar la defensa, pero me parece que en medio campo y delantero se debe pensar en armarse con otros jugadores, pues esta temporada algunos no terminaron como se esperaba”.

Armendáriz, por su parte, comentó que los toreros deben armarse en la defensa, debido a la posible salida de Fernando León, quien no renueva contrato hasta el momento y la baja de Mario Pineida, quien se iría a jugar a Brasil. Sumado a ello, hay ofertas de México por el marcapunta Byron Castillo.

“Para mí, Riveros es un jugador rendidor, técnicamente tiene algunas limitaciones, pero me parece que ha respondido bien. Si se va León, de urgencia tienen que buscar otro central y si no se va, creo que también sería bueno buscar otro refuerzo para afrontar el año apretado que van a tener”, comentó el Bocha.

Por otro lado, en redes sociales se ha especulado sobre el posible ‘camisetazo’ de Luca Sosa, quien al parecer no continuaría en Emelec.

Para Montoya y Armendáriz, si Barcelona logra contratar al argentino sería “una buena jugada” de la directiva, ya que estaría fichando a un “gran jugador”.