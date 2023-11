Barcelona: Las causas de la debacle 2023

A falta de una fecha para que termine la segunda etapa de la LigaPro, Barcelona ya no tiene de clasificarse a la final del campeonato, al quedar a cuatro unidades de distancia del líder de la tabla de posiciones Liga de Quito, que llegó a 33 puntos.

El torneo ecuatoriano era el único en el que podía celebrar el Ídolo, ya que fue eliminado de la Copa Libertadores y Sudamericana. Pero de local dejó escapar 2 puntos claves tras empatar 1-1 con Independiente del Valle, en la fecha 3, que hoy lo mantendría en la pelea por la fase.

Además, los dirigidos por el entrenador Diego López de visita igualaron 1-1 con Delfín, 2-2 con Mushuc Runa, 2-2 con Cumbayá y 0-0 con Emelec.

Y en la primera fase las estadísticas de los amarillos fueron peores, porque quedaron en el cuarto puesto, con 26 unidades, a 8 puntos del puntero IDV, con 34, que jugará la final de la LigaPro contra los azucenas.

En el Monumental, los toreros perdieron 3-1 ante Emelec y 2-1 ante Universidad Católica. Aparte que de visita cayeron 2-1 con Gualaceo, 1-0 con IDV y 4-1 con El Nacional; e igualaron 2-2 ante Técnico Universitario y Libertad.

El Ídolo inició la temporada 2023 con las opciones de ganar el campeonato ecuatoriano y la Copa Libertadores, sin embargo, no logró sacar los resultados necesarios para celebrar un trofeo este año.

- DECEPCIONADOS DE BARCELONA

Ante esto, varios hinchas de los amarillos consideran que la campaña fue un “fracaso” porque no llegaron ni a la final del campeonato ecuatoriano.

“No puede ser posible que el equipo no haya peleado nada este año. Dio pena con su participación en la Libertadores y Sudamericana, y para variar no llega a la final de la LigaPro. Es un rotundo fracaso y me siento decepcionado”, declaró Jair Ponce.

📍Tabla de Posiciones tras la Fecha 1️⃣4️⃣ - Fase 2️⃣ y la Tabla Acumulada de la LigaPro Bet593🔥



Por su parte, el fanático Jhanmar Aragonés destacó que la mala participación de Barcelona se debe a que los jugadores no dieron la talla y los técnicos Fabián Bustos, quien dirigió al equipo hasta junio pasado, y Diego López no supieron manejar el plantel.

“Los jugadores nunca dieron muestra de tener un nivel para jugar en Barcelona, nadie terminó destacando. Aparte que tuvimos dos técnicos y con ninguno de ellos jugamos bien, ninguno pudo hacer jugar colectivamente equipo”, dijo Aragonés.

Finalmente, Carlos Veintimilla declaró que debería haber cambios en la plantilla del equipo

“Para el otro año se debería buscar jugadores que han tenido buen rendimiento a nivel internacional, porque Barcelona ya debe ganar un torneo de afuera. Con la actual plantilla no ganaremos ni la LigaPro”, acotó Veintimilla.

