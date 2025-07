Barcelona: Ismael Rescalvo, con números inferiores a Segundo Castillo en 5 partidos

El director técnico Rescalvo aún no demuestra superioridad desde su llegada. En el Monumental no gana hace 5 duelos

Cinco partidos con Ismael Rescalvo y Barcelona persiste en el déficit futbolístico en la LigaPro. La llegada del director técnico español ha dejado un saldo, por ahora, de tres empates, una victoria y una derrota, esta última (1-0) ante Liga de Quito en el Monumental el pasado jueves 24 de julio, la cual significó bajar a la tercera posición de la tabla.

En su año del centenario, el Ídolo, que ya ha tenido dos entrenadores en la temporada, aún no levanta el nivel en cancha y, aunque está entre los primeros lugares, los cañones apuntan al bajo rendimiento y la involución con el pasar de los partidos. De local no gana desde el 18 de mayo.

Barcelona SC, en crisis en el estadio Monumental

La salida del estratega Segundo Castillo todavía no se traduce en beneficios y menos jugando en casa. La última vez que se adueñó del triunfo en el Monumental fue contra Emelec (2-0). Desde entonces, en Guayaquil ha caído en dos ocasiones y empatado tres veces, una de estas frente a Técnico Universitario (3-3), el último de la tabla.

Las dudas sobre si Rescalvo podría remediar de inmediato la situación del conjunto torero, se evidenciaron desde antes de su llegada.

Janner Corozo, con expresión evidente de malestar luego de la derrota de Barcelona ante Liga de Quito. Miguel Canales / Expreso

En entrevista con EXTRA publicada el 6 de junio, el exportero Javier Klimowicz lo anticipó: “Sinceramente, no sé si traerlo a Rescalvo era solución para Barcelona. No llega con la aceptación de la hinchada por su pasado con Emelec, club en el que no le fue bien. Se están comprando un problema sin necesidad”.

El actual técnico amarillo aceptó que de local no andan bien. “Nos ha costado ganar en casa, hemos tenido buenos compases en todos los partidos, pero nos ha faltado consistencia. Es algo que se ha sufrido a lo largo de la temporada”, dijo luego de perder con los albos.

Ismael Rescalvo requiere más tiempo en Barcelona SC

Rescalvo puntualizó que requiere “entrenar más tiempo para consolidar la idea” y que “con 30 días es complicado cambiar la estructura de un equipo”, pero considera que está “en ese camino”.

“Tenemos hasta la fecha 30 para tener la regularidad que buscamos y poder llegar al hexagonal con las ilusiones intactas de poder ser campeones”, manifestó el DT europeo.

A pesar de que las circunstancias y rivales eran diferentes, el inicio de Rescalvo contrasta con el de Castillo. En los primeros cinco cotejos de esta campaña en LigaPro, Segundo ganó 4 y perdió 1, sumando 12 puntos; mientras que Ismael tan solo ha obtenido 6 unidades en el mismo lapso.

El técnico de Barcelona Ismael Rescalvo gesticula luego de ser empatado 3-3 ante Libertad en el estadio Monumental Miguel Canales / Expreso

Barcelona SC, con posibilidades de bajar en la tabla de ligaPro

Barcelona es tercero (38 puntos) en la tabla de la competencia nacional. La reciente caída en su escenario deportivo lo dejó a 5 puntos del primero, Independiente del Valle (43), que este domingo 26 de julio visita a Deportivo Cuenca (34), club que es cuarto y le pisa los talones al Ídolo. El riesgo de seguir bajando en la tabla está presente en el Ídolo.

Rescalvo y sus dirigidos tendrán la siguiente oportunidad de levantar su nivel el sábado 2 de agosto contra Orense, nuevamente en el Monumental.

