Barcelona: El Ídolo, obligado a ser más contundente para la segunda etapa

Gonzalo Mastriani (c), delantero de Barcelona, solo suma un gol en el torneo nacional.

Barcelona se quedó con las manos vacías en la primera etapa de la LigaPro. Sin embargo, fue el equipo más goleador con 31 tantos, aunque la mayoría de estos fueron marcados por volantes.

Los delanteros Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani estuvieron sin la efectividad deseada en la portería rival, ya que solo encajaron cuatro goles entre los dos (ver infografía).

El técnico de los toreros, Fabián Bustos, aseguró que está “orgulloso de la entrega y compromiso que ha mostrado la plantilla”. No obstante, recalcó que para el segundo semestre del campeonato tienen que mejorar en la contundencia.

“Creo que vamos por el camino indicado. Demostramos ser un grupo y no solo un once titular, no dependemos de algún jugador o individualidad, sino del funcionamiento de todos”, manifestó tras la goleada (3-0) a Macará.

En algún momento Bustos también podría cambiar su esquema táctico y jugar con doble punta (Garcés y Mastriani). Ricardo Armendáriz, extécnico de Barcelona

Sumado a ello, el Toro aprovechó para demostrar lo que él considera que son números auspiciosos para su plantilla, especialmente de cara a lo que se viene para la segunda etapa, donde el objetivo de conseguir el boleto a la final y con ello clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

“Dicen que somos defensivos, y vuelvo a repetir, somos el equipo más ofensivo del año en el fútbol ecuatoriano. A los hinchas positivos que sigan creyendo en Dios y en el equipo, que no se dejen contaminar por algunas cosas que realmente no son”, agregó el estratega argentino, que ya piensa en el partido ante Vélez Sarsfield, a jugarse mañana desde las 17:15 en el estadio Monumental en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En este escenario, el exjugador Ricardo Armendáriz considera que los amarillos no necesitan buscar otro delantero para esta etapa, que inician este domingo con el choque ante Manta. Por lo contrario, deberían enfocarse en la fórmula para que Garcés y Mastriani vuelvan a ser esos goleadores que fueron en Delfín y Guayaquil City, respectivamente.

“A nivel local los equipos conocen el juego de Barcelona, que es desbordar por las bandas para centrar al delantero. Ellos son buenos (Garcés y Mastriani), solo es cuestión de hacer ajustes para que los habiliten”, enfatizó Bocha.