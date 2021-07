Fabián Bustos: "A los hinchas les digo que sigan creyendo en el equipo"

Emelec fue el ganador de la primera etapa de la LigaPro y Barcelona quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, razón por la que en el Ídolo del Astillero están tristes, según el técnico Fabián Bustos.

"No estamos felices, porque no pudimos ganar la etapa, pero estamos orgullosos de la entrega y el compromiso de todo el plantel", dijo en rueda de prensa tras la goleada (3-0) a Macará la tarde del domingo 18 de julio de 2021.

Además, Bustos destacó que para la segunda etapa del campeonato nacional deben mejorar y ser más contundentes en los compromisos.

"Creo que vamos por el camino indicado. A los hinchas positivos sigan creyendo en el equipo. Hoy demostramos ser un grupo y no solo un once titular, no dependemos de algún jugador o individualidad, sino del funcionamiento de todos”, manifestó el estratega.