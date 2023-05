No es la primera vez que el Barcelona de Fabián Bustos ‘afloja’ en la pugna por la primera etapa de la LigaPro. Con la goleada (4-1) encajada el pasado domingo 28 de mayo contra El Nacional, el Ídolo del Astillero (23 puntos) desperdició una chance de oro para acercarse al líder Independiente del Valle (28 puntos).

Ever Hugo Almeida y su buena racha ante Barcelona Leer más

Los dirigidos por el toro Bustos tienen posibilidades matemáticas de coronar, y aunque dependan de otros dos tropezones de los Rayados, sino se ‘avispan’ en las tres fechas restantes podrían repetir el fatídico escenario de 2020 y 2021.

LEA TAMBIÉN: Ecuador vs. Corea del Sur: dónde y cuándo ver, a qué hora, alineaciones y más

Pese a que ganaron el campeonato de 2020, ese año los amarillos empataron en 3 de las 4 últimas jornadas en la primera fase. Registro que los terminó desplazando al cuarto puesto, viendo cómo Liga de Quito (35 puntos) se les llevó la etapa.

En 2021 sucedió algo parecido. Emelec y Barcelona dominaron el primer semestre luchando sin ceder ninguno de los dos. Sin embargo, en la penúltima fecha, los amarillos cayeron 2-0 ante Universidad Católica, en Quito.

Mundial Sub-20: Vestir de Ecuador en Argentina es caro Leer más

Cabe mencionar que si los toreros ganaban ese cotejo, igualaban el techo de 34 puntos de Emelec, pero por mejor diferencia de gol Barcelona se quedaba con la etapa. No pasó.

“Vamos a seguir peleando hasta que los puntos nos den. Los jugadores hicieron un esfuerzo enorme luego del viaje a la altura de La Paz (por Copa Libertadores)”, afirmó el estratega argentino, tras el penoso 4-1 ante los puros criollos.

Para Flavio Perlaza, exjugador del Ídolo, Bustos se equivocó el domingo en el planteamiento inicial, pues jugarle de tú a tú a un rival de “puro físico” como El Nacional, iba a ser complicado de resistir.

“Si Barcelona no está preparado para ir a correr a la altura no tiene que salir como lo hizo. No se puede poner a correr de tú a tú con un equipo que es puro físico. El Nacional hace juego directo, no son de hilvanar jugadas, ellos te dan un pelotazo y ya están en tu área”, analizó Perlaza.

Barcelona no se puede poner a correr de tú a tú, con un equipo que es puro físico como El Nacional Flavio Perlaza, exjugador canario

“Barcelona tuvo que ser más pausado. Si hace el desgaste al inicio, luego no va a tener el físico para soportar. Tuvieron que empezar de menos a más. En el calentamiento pasar el supuesto ahogo y ya en el partido dosificar las energías para completar los 90 o hasta 100 minutos que se juegan en la actualidad”, argumentó.

Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea Leer más

Con respecto a la influencia de Damián ‘El Kitu’ Díaz en el conjunto canario, Perlaza sostuvo: “Si no está Díaz no hay quién piense. A Barcelona le cuesta generar juego entre líneas, por eso acude al pelotazo y pelotazo. Está muy supeditado a jugar con Díaz que es el diferente, pero también hay que considerar los cambios regionales y a la edad del Kitu (37 años) no va a rendir como en la Costa”, acotó.

El seis veces campeón del torneo ecuatoriano de fútbol duda que Independiente del Valle “tenga un traspié”, aunque reconoce que en el fútbol “todas son variables y hay que ver cómo Bustos replantea el equipo” de cara al crucial Clásico del Astillero con Emelec, el sábado 3 de mayo.